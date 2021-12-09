الثلاثاء 22 ذو القعدة 1443 ﻫ - 21 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بريطانيا.. استقالة مساعدة جونسون بسبب خرق حظر كورونا

9 - ديسمبر - 2021
أليغرا ستراتون

أليغرا ستراتون

A A A
طباعة المقال

قدمت مساعدة رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، استقالتها بعد تسريب فيديو يظهرها في حفلة بداونينغ ستريت خلال فترة إغلاق بسبب كوفيد -19 العام الماضي عندما تم حظر حفلات عيد الميلاد.

والحديث يدور حول أليغرا ستراتون، التي كانت المتحدثة باسم جونسون خلال قمة “COP26″، والسكرتيرة الصحفية له في وقت تسجيل الفيديو خلال ديسمبر 2020.

وفي الفيديو الذي بثته قناة”ITV”، ظهرت ستراتون خلال تجمع وهي تضحك وتمزح، في وقت منع فيه عشرات الملايين من الأشخاص في جميع أنحاء بريطانيا من مقابلة العائلة والأصدقاء للاحتفال بعيد الميلاد.

وقالت ستراتون وهي تبكي للصحفيين خارج منزلها: “أتفهم الغضب والإحباط اللذين يشعر بهما الناس. لكم جميعا الذين فقدوا أحباءهم، والذين تحملوا الوحدة التي لا تطاق.. أنا آسف حقا، وبعد ظهر هذا اليوم سأقدم استقالتي إلى رئيس الوزراء”.

وفي وقت سابق، قال دوغلاس روس، زعيم حزب المحافظين الإسكتلنديين، إنه على جونسون الاستقالة إذا تبين أنه احتفل بعيد الميلاد في مقر الحكومة العام الماضي وانتهك قيود كورونا.

    المزيد من أخبار العالم

    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    للمرة الأولى.. أوكرانيا تستخدم بنجاح الأسلحة الغربية ضد روسيا
    العثور على جثتي فتاتين سعوديتين في أستراليا.. ماذا في التفاصيل؟
    عناصر من طالبان
    طالبان تفرج عن 5 بريطانيين معتقلين منذ أشهر

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    هواتف آيفون تتعرض للاختراق
    هل امتلكت أحد هواتف ايفون هذه؟ قد تحصل على تعويض من أبل!
    قبل تنزيل أي تطبيق عليك التحقق من الشخص الذي طور البرنامج ثم قراءة أكبر عدد ممكن من المراجعات
    ماذا تنتظر.. احذف هذا التطبيق فوراً من هاتفك!!
    الطاقة الشمسية
    مدير مصرف الإسكان: 5 مصارف بدأت بإعطاء قروض للطاقة الشمسية