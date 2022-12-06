الثلاثاء 12 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 6 ديسمبر 2022 |
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بريطانيا.. اعتقال رجل بعد إلقائه البيض باتجاه الملك تشارلز

منذ ساعتين
تشارلز الثالث

تشارلز الثالث

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ذكرت وكالة أنباء بي إيه ميديا، نقلا عن الشرطة المحلية، أنه تم اعتقال رجل الثلاثاء للاشتباه بقيامه بالاعتداء العام بعد إلقاء بيضة في اتجاه ملك بريطانيا تشارلز أثناء قيامه بجولة.

وأكد متحدث باسم الشرطة اعتقال رجل.

وكان تشارلز، الذي اعتلى العرش في سبتمبر\أيلول بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث، في زيارة لوتون شمال غربي لندن.

وفي وقت سابق اعتقلت الشرطة البريطانية رجلًا بعدما ظهر وهو يرمي الملك “تشارلز” وزوجته كاميلا بالبيض، خلال جولة لهما في مدينة يوركشاير في انكلترا.

وقد شوهد عدد من عناصر الشرطة وهم يقيّدون المشتبه به على الأرض خلف جدار موقت وُضع في المدينة، من أجل زيارة الملك الأربعاء.

وكان قادة مدينة يورك يرحّبون بالملك وزوجته، عندما رمى محتجّ ثلاث بيضات باتجاههما من دون أن تصيبهما، قبل أن يُبعد العناصر الثنائي.

وسُمع الرجل وهو يصرخ “هذا البلد بُني على دماء العبيد”، فيما كان حوالي أربعة عناصر من الشرطة يعتقلونه.

وبدأ أشخاص آخرون من الحشد يصرخون “ليبارك الله الملك”، و”عار عليك” للمحتجّ.

 

    المصدر :
  • رويترز

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