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بريطانيا.. اعتقال شخصين آخرين على صلة باعتداء كنيس تكساس

27 - يناير - 2022
الشرطة البريطانية

الشرطة البريطانية

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اعتقلت الشرطة البريطانية، شخصين آخرين لصلتهما بالمهاجم البريطاني الذي اقتحم كنيسا في تكساس واحتجز بعض الرهائن داخله، ليرتفع عدد الأشخاص الذين تحقق معهم إلى 6.

وقالت شرطة مكافحة الإرهاب في بيان إنها ألقت القبض على رجلين في مدينة مانشستر، مضيفة “إنهما لا يزالان قيد الاحتجاز للتحقيق معهما”. وسبق أن استجوبت الشرطة ثلاثة رجال في مانشستر وثالثا في مدينة برمينغهام بوسط بريطانيا.

وقام مالك فيصل أكرم (44 عاما) من بلاكبيرن في شمال غرب بريطانيا باحتجاز أربعة أشخاص بينهم أحد الحاخامات رهائن في كنيس مدينة كوليفيل الصغيرة، على بعد 40 كيلومترا من دالاس في تكساس، قبل أن يقتل في مداهمة لمكتب التحقيقات الفدرالي.

وأعلنت السلطات الأمريكية أنها ألقت القبض على الرجل الذي يزعم أنه باع المسدس المستخدم في الاعتداء لأكرم.

وبحسب آخر مكالمة هاتفية أجراها أكرم مع شقيقه ونشرت تسجيلها صحيفة “جويش كرونيكل” في لندن، يتبين أنه خطط للهجوم منذ عامين، كاشفا عن رغبته بالموت “شهيدا”.

وقال شقيقه في منشور على فيسبوك إن أكرم كان يعاني من مشاكل عقلية، معربا عن اعتذاره للضحايا وعن رغبة عائلته باستعادة جثة شقيقه لإقامة جنازة له في بريطانيا.

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