الخميس 22 ذو الحجة 1443 ﻫ - 21 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بريطانيا.. اعتقال وإصابة العشرات في مظاهرات ضد قيود كورونا

21 - مارس - 2021
آخر تحديث: 21 - مارس - 2021 8:08 صباحًا
مظاهرات في لندن ضد قيود كورونا

مظاهرات في لندن ضد قيود كورونا

A A A
طباعة المقال

اعتقلت الشرطة البريطانية 36 شخصا على الأقل وأصيب عدد من الشرطيين في لندن، السبت، خلال تظاهرة ضمت الآلاف الذين خرجوا رفضا للحجر المفروض لكبح جائحة كورونا.

وقالت الشرطة إن معظم المعتقلين اوقفوا لخرقهم الحجر.

منذ بداية يناير، مُنع سكان العاصمة البريطانية ومناطق أخرى في إنجلترا من مغادرة منازلهم وسمح لهم بتنقلات محدودة.

والتظاهرة التي بدأت ظهرا في هايد بارك استمرت في وسط لندن، وبعد ذلك، عادت مجموعة من المتظاهرين إلى الحديقة حيث ألقوا مقذوفات على الشرطة.

وقال قائد عمليات حفظ الأمن لورانس تيلور في بيان: “أصيب كثيرون نتيجة هذه الهجمات. إنه أمر غير مقبول بتاتا ومحزن أن يصبح عناصر مكلفون تطبيق قانون وضع لحمايتنا جميعا، ضحايا لهذه الهجمات العنيفة”.

ووقّع نحو 60 برلمانيا بريطانيا، السبت، نداء أطلقته جماعات حقوقية قالت فيه إن حظر التظاهرات “غير مقبول وعلى الأرجح غير قانوني”.

وكان رئيس الوزراء بوريس جونسون قد وعد بتخفيف القيود في ظل تحسن الوضع الوبائي، ومن المفترض رفع الحجر الصارم في نهاية شهر مارس الجاري.

    المزيد من أخبار العالم

    الرئيس الأمريكي جو بايدن
    بايدن يكشف مفاجأة صادمة عن حالته الصحية!
    أزمة نفط عالمية مع انخفاض إنتاج روسيا الخاضعة للعقوبات
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    روسيا تهدد بوقف توريد النفط للسوق العالمية في هذه الحالة!!
    الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
    أردوغان يكشف آخر مستجدات استئناف صادرات الحبوب الأوكرانية من البحر الأسود

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    تحذير من ارتفاع جنوني لسعر صرف الدولار
    النائب عبد الرحمن البزري
    الدكتور البزري يحذر: فيروس "ماربورغ" معدٍ ومميت
    المطران موسى الحاج
    بعد التعرض للمطران موسى الحاج.. بيان حاد اللهجة من أساقفة الكنيسة المارونية بوجه القاضي عقيقي