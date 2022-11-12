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بريطانيا: الانسحاب من خيرسون إهانة أخرى لروسيا

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 12 - نوفمبر - 2022 4:08 مساءً
الجيش الروسي

الجيش الروسي

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وصفت بريطانيا انسحاب روسيا من العاصمة الإقليمية الوحيدة التي استولت عليها في أوكرانيا منذ بدء غزوها في شباط بأنه إهانة أخرى لجيشها، لكنها قالت إن موسكو لا تزال تشكّل تهديدًا.

وقال وزير الدفاع البريطاني “بن والاس” في بيان: “الانسحاب الذي أعلنته روسيا من خيرسون يمثّل فشلًا استراتيجيا آخر لها”.

وأضاف والاس “في فبراير، فشلت روسيا في الاستيلاء على أي من أهدافها الرئيسية باستثناء خيرسون. الآن مع هذا الاستسلام أيضا، فإن الناس العاديين في روسيا بالتأكيد يتساءلون لماذا كان كل هذا؟”.

ويمثّل انسحاب روسيا ثالث تراجع رئيسي لها في الحرب والأول من حيث التخلي عن مدينة كبيرة مثل هذه.

في السياق، قال والاس إن الجيش الروسي مُني بخسائر فادحة في الأرواح مقابل العزلة الدولية والإذلال، مضيفًا أن أوكرانيا ستواصل ضغطها بدعم من بريطانيا والمجتمع الدولي.

وختم بالقول “وبينما نبتهج بالانسحاب، لن يقلل أحد من التهديد المستمر الذي تشكله روسيا الاتحادية”.

    المصدر :
  • رويترز

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