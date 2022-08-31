الأربعاء 4 صفر 1444 ﻫ - 31 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بريطانيا: التشكيلات الأوكرانية دفعت القوات الروسية للتراجع

منذ 40 دقيقة
بريطانيا واوكرانيا

بريطانيا واوكرانيا

A A A
طباعة المقال

قالت وزارة الدفاع البريطانية الأربعاء، إن القوات المدرعة الأوكرانية واصلت الهجوم على مجموعات القوات الروسية على عدة محاور في أنحاء جنوب أوكرانيا منذ يوم الاثنين 29 أغسطس\آب.

وقالت الوزارة في نشرتها المخابراتية اليومية إن التشكيلات الأوكرانية دفعت القوات الروسية للتراجع لمسافة ما في بعض المناطق، مستغلة ضعف الدفاعات الروسية نسبيا.

وذكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن قوات بلاده هاجمت مواقع روسية على طول جبهة القتال بالكامل، فيما أوقفت موسكو إمدادات الغاز عبر خط أنابيب رئيسي إلى ألمانيا، مرجعة السبب إلى الحاجة للصيانة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

التحضيرات متواصلة للانتخابات في ليبيا
ليبيا.. هدوء هشّ يسود طرابلس ويصعب التكهّن بمدى استمراره
عناصر من حركة طالبان
ألعاب نارية ورصاص احتفالا بالذكرى السنوية الأولى لعودة طالبان
وزارة العدل الأمريكية
وزارة العدل الأمريكية: فريق ترامب ربما نقل وثائق سرية وسط تحقيق

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الدولار
الدولار يرتفع إلى أعلى مستوياته منذ 20 عاما
مصرف لبنان
مصرف لبنان نحو صفر صيرفة
لبنان
ساعات قليلة تفصل لبنان عن خلاص محتمل