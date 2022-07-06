بريطانيا: التقارير عن احتجاز دبلوماسي بريطاني في إيران غير صحيحة

قالت وزارة الخارجية البريطانية اليوم الأربعاء إن التقارير التي أفادت باحتجاز دبلوماسي بريطاني في طهران بتهمة التجسس “غير صحيحة بالمرة”.

كان التلفزيون الإيراني الرسمي قد ذكر أن الحرس الثوري الإيراني احتجز عددا من الأجانب، منهم نائب رئيس البعثة الدبلوماسية البريطانية، بسبب مزاعم بقيامهم بأعمال تجسس مثل أخذ عينات من التربة في مناطق محظورة.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية “التقارير عن احتجاز دبلوماسي بريطاني في إيران غير صحيحة بالمرة”.

واحتجز الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء عدة أجانب، بينهم ثاني أكبر مبعوث بريطاني في طهران، بسبب مزاعم بقيامهم بأعمال تجسس مثل أخذ عينات من التربة في مناطق محظورة.

ولم يذكر التلفزيون ما إذا كان المعتقلون ما زالوا رهن الاحتجاز.

وقال التلفزيون الرسمي “هؤلاء الجواسيس أخذوا عينات من الأرض في صحراء وسط إيران حيث كان الحرس الثوري يجري تجارب الصواريخ الفضائية”.

وكانت وزارة الاستخبارات الإيرانية، قالت الشهر الماضي، إنها ألقت القبض على أحد مواطنيها بتهمة “التجسس”، حاول الخروج إلى دولة مجاورة، في إشارة إلى تركيا.