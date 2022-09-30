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بريطانيا: الجيش الروسي يظهر ضعفا متزايدا في حرب أوكرانيا

منذ 47 دقيقة
آخر تحديث: 30 - سبتمبر - 2022 10:09 مساءً
خسائر الجيش الروسي

خسائر الجيش الروسي

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قال رئيس أركان الدفاع البريطاني الأميرال توني راداكين (الجمعة 30-9-2022) إن التعبئة الروسية كشفت النقاب عن الضغوط المتزايدة التي يتعرض لها الكرملين في الوقت الذي تُظهر فيه القوات المسلحة علامات “متزايدة على الضعف والهشاشة” في الحرب الأوكرانية.

وقال راداكين لمجموعة من الصحفيين في واشنطن “هناك نقاط ضغط كما ظهرت بعض الهشاشة لدى القوات المسلحة الروسية”.

لكن راداكين حذر أيضا من أن الصراع يسير بخطى بطيئة ولم يشر إلى أي توقعات بحدوث انهيار مفاجئ في منظومة الحرب الروسية، حتى مع سعي أوكرانيا الاستفادة بشكل أكبر مما أطلق عليه “نقاط الضغط” الروسية.

وقال “السمة الأساسية (للصراع) هو التطاحن مع تحقيق تقدم مؤقت يتم الحفاظ عليها ثم البناء عليها. لكنك لا ترى تحولا كبيرا في ميزان القوى بين الطرفين”.

في سياق متصل، قالت أوكرانيا  إن جميع طرق الإمداد المؤدية إلى بلدة ليمان التي تسيطر عليها روسيا في شرق البلاد باتت تقع الآن في مرمى نيران مدفعيتها، وأبلغت موسكو أن عليها مناشدة كييف إذا أرادت السماح لقواتها بالخروج.

وقال المتحدث العسكري سيرهي تشيرفاتي لهيئة الإذاعة العامة في أوكرانيا سوسبيلين إن القتال لا يزال مستعرا لكن عملية تطويق البلدة جارية. وتشير تعليقاته إلى أن موسكو تواجه انتكاسة كبيرة في إقليم دونباس في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضم الإقليم إلى روسيا.

وأبلغ تشيرفاتي محطة سوسبيلين أن “كل الممرات والطرق اللوجستية للعدو، والتي يتم من خلالها إمداد القوات بالذخيرة والجنود، تقع تحت سيطرة نيران المدفعية (الأوكرانية)”.

    المصدر :
  • رويترز

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