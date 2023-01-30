بريطانيا: الدبابات التي تبرعنا بها لأوكرانيا ستكون على خط المواجهة قبل الصيف

كشف وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، الاثنين، أن الدبابات التي تبرعت بها لندن لأوكرانيا ستكون على خط المواجهة قبل الصيف، دون إعطاء جدول زمني محدد.

ورداً على سؤال في البرلمان عن موعد نشر 14 دبابة تشالنجر التي وافقت بريطانيا على توريدها في ساحة المعركة، قال والاس: “سيكون على الأرجح في وقت عيد الفصح”، وفق رويترز.

فيما لفت إلى أن الأسباب الأمنية منعته من تحديد الجدول الزمني لتدريب القوات الأوكرانية على استخدام الدبابات.

يأتي ذلك بعد أن صرح وزير الدولة بوزارة الدفاع البريطانية، أليكس تشوك، الخميس، أن بلاده تأمل في وصول دبابات تشالنجر 2، التي ستمد كييف بها، إلى أوكرانيا في نهاية مارس.

وقال تشوك للبرلمان رداً على سؤال عن وقت وصول الدبابات لأوكرانيا: “القصد هو أن يكون ذلك في نهاية مارس”.

كما أشار إلى أن القوات الأوكرانية ستخضع خلال هذه الفترة لتدريبات مكثفة على كيفية تشغيل هذه المركبات وصيانتها.

يذكر أن بريطانيا كانت أعلنت هذا الشهر أنها سترسل 14 من دباباتها القتالية الرئيسية ومدفعية إضافية إلى أوكرانيا.

فيما تعهدت دول أخرى من بينها الولايات المتحدة وألمانيا بإمداد أوكرانيا بالدبابات، في خطوات أشادت بها كييف بوصفها “نقطة تحول محتملة” في معركتها مع روسيا.