الأحد 29 شعبان 1445 ﻫ - 10 مارس 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بريطانيا.. القبض على رجل بعد اصطدام سيارة ببوابة قصر بكنغهام

منذ ساعة واحدة
قصر بكنغهام

قصر بكنغهام

A A A
طباعة المقال

قالت الشرطة البريطانية الأحد إنها ألقت القبض على رجل بعد أن اصطدمت سيارة ببوابة قصر بكنغهام بوسط لندن.

وأظهرت صور مشوشة على وسائل التواصل الاجتماعي سيارة عند البوابة الأمامية للقصر. ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن شاهد قوله إنه سمع “دويا قويا”.

وأفادت الشرطة بأن الحادث وقع في الساعات الأولى من صباح أمس السبت 9\3\2024.

وذكرت شرطة لندن في بيان “اعتقل أفراد الشرطة المسلحون رجلا في المكان للاشتباه في ارتكابه ضررا جنائيا. ونقل إلى المستشفى. ولم ترد بلاغات عن وقوع إصابات… التحقيقات جارية لمعرفة الملابسات”.

وقال قصر بكنغهام إنه لم يكن هناك أحد من العائلة المالكة مقيما فيه وقت وقوع الحادث، ويجري إصلاح البوابة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

مصر.. التضخم السنوي في المدن يقفز إلى 35.7% خلال فبراير
سيدة ايرانية تشتبك مع رجل دين في إيران
بالفيديو.. إيرانية تشتبك مع رجل دين بعدما صوّرها خلسة دون حجاب
الدكتور محمد الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس
غزة تحت النار
مستشار الرئيس الفلسطيني: على حماس تسليم مقاليد الأمور في غزة إلى السلطة

الأكثر قراءة

ناسا تحذر من عاصفة شمسية عنيفة قد تضرب الأرض
يوم قيامة الإنترنت.. ناسا تكشف تفاصيل خطيرة عن حدث قد يغير العالم في 2025
جوزا سفر
ثلاثة أشخاص فقط في العالم يمكنهم التنقل بدون جواز سفر.. من هم!؟
مدرسة - تعبيرية
فيروس جديد ينتشر بسرعة بين طلاب المدارس في لبنان!