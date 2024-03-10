بريطانيا.. القبض على رجل بعد اصطدام سيارة ببوابة قصر بكنغهام

قالت الشرطة البريطانية الأحد إنها ألقت القبض على رجل بعد أن اصطدمت سيارة ببوابة قصر بكنغهام بوسط لندن.

وأظهرت صور مشوشة على وسائل التواصل الاجتماعي سيارة عند البوابة الأمامية للقصر. ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن شاهد قوله إنه سمع “دويا قويا”.

وأفادت الشرطة بأن الحادث وقع في الساعات الأولى من صباح أمس السبت 9\3\2024.

وذكرت شرطة لندن في بيان “اعتقل أفراد الشرطة المسلحون رجلا في المكان للاشتباه في ارتكابه ضررا جنائيا. ونقل إلى المستشفى. ولم ترد بلاغات عن وقوع إصابات… التحقيقات جارية لمعرفة الملابسات”.

وقال قصر بكنغهام إنه لم يكن هناك أحد من العائلة المالكة مقيما فيه وقت وقوع الحادث، ويجري إصلاح البوابة.