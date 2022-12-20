بريطانيا.. الكشف عن أول عملات ورقية تحمل صورة الملك تشارلز

كشف بنك إنجلترا عن أول عملات ورقية تحمل صورة الملك تشارلز الثالث، الذي تولي عرش المملكة المتحدة 8 سبتمبر/أيلول 2022.

والملك البالغ من العمر 74 عاما، ورث حكم البلاد خلفا لوالدته الملكة إليزابيث الثانية.

موعد طرح عملات تشارلز الثالث

وكشف بنك إنجلترا أنّ هذه الأوراق النقدية، التي تحمل صورة الملك تشارلز الثالث، مصنوعة من مادة البوليمير، وسيتم طرحها للتداول اعتباراً من منتصف عام 2024.

وقال المصرف المركزي البريطاني، في بيان أمس الإثنين، إن صورة الملك ستظهر على النماذج الحالية للأوراق النقدية من الفئات الأربع” وهي 5 و10 و20 و50 جنيهاً استرلينياً، من “دون أيّ تعديل آخر” في تصميمها.

أما بالنسبة لصورة الملكة إليزابيث، فهي مطبوعة حالياً على أحد وجهي العملة النقدية وكذلك أيضاً داخل العلامة المائية الموجودة على هذه العملة.

وستحلّ صورة تشارلز الثالث، محلّ صورة والدته في كلا هذين المكانين، بحسب نماذج كشفت النقاب عنها المؤسسة النقدية.

وفقا لوكالة “فرانس برس”، قال متحدث باسم البنك المركزي البريطاني إنّ الصورة التي طبعت على هذه النقود هي رسم يستند إلى صورة قدّمتها العائلة المالكة في عام 2013، مشيراً إلى أنّ الملك وافق على الرسمة النهائية التي أنجزت في الأشهر الأخيرة.

وفي 2016 بدأت بريطانيا عملية تدريجية لاستبدال العملات الورقية بأخرى مصنوعة من مادة البوليمر.

والعملات الجديدة ستصنع من مادة البوليمير، وسيبدأ إنتاجها بكميات ضخمة اعتباراً من النصف الأول من العام المقبل، لكي تكون جاهزة للتداول اعتبارا من منتصف عام 2024.

عملات الملكة إليزابيث الثانية

بالنسبة لعملات الملكة اليزابيث الثانية، أوضح بنك إنجلترا أنه سيستمر تداول الأوراق النقدية التي تحمل صورة إليزابيث الثانية بالتوازي مع النقود الجديدة.

كما أكد أنه عملات الملكة اليزابيث لن تُسحب من التداول إلا عند تلفها، وذلك لتقليل الأثر البيئي والمالي، وفقاً لتوجيهات القصر الملكي.

وفي مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، طرح المصرف المركزي في الأسواق أولى النقود المعدنية التي نقشت عليها صورة الملك تشارلز الثالث.

وفي بريطانيا حالياً حوالي 27 مليار قطعة نقدية عليها صورة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية. وهذه النقود ستظلّ بدورها صالحة ولن يتم استبدالها إلا عند تضرّرها أو تلفها.