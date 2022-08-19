الجمعة 21 محرم 1444 ﻫ - 19 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بريطانيا بصدد مواجهة "أزمة إنسانية" هذا الشتاء

منذ 44 دقيقة
العاصفة في بريطانيا

العاصفة في بريطانيا

A A A
طباعة المقال

قال اتحاد يمثل جهات في قطاع الرعاية الصحية في بريطانيا الجمعة إن البلاد بصدد مواجهة “أزمة إنسانية” هذا الشتاء إذ ستجد الأسر محدودة الدخل نفسها أمام خيارات صعبة بسبب الارتفاع الحاد في تكلفة الطاقة مما قد يتسبب في أمراض بدنية ونفسية خطيرة.

وكان رئيس الوزراء بوريس جونسون قد رفض مطالبات بتقديم المزيد من الدعم للأسر التي تعاني من ارتفاع الأسعار وأصر على أن تترك حكومته القرارات المالية الكبرى لرئيس الوزراء القادم الذي سيتولى المنصب في أوائل سبتمبر أيلول.

وقال ماثيو تيلور الرئيس التنفيذي لاتحاد خدمة الصحة الوطنية الذي يمثل الجهات العاملة في قطاع الرعاية الصحية “البلاد تواجه أزمة إنسانية”.

وأضاف في بيان “قد يواجه كثيرون الخيار المؤلم بين الاستغناء عن بعض الوجبات لتدفئة منازلهم أو الاضطرار للعيش في برودة ورطوبة وأحوال في غاية الصعوبة”.

وأكد أن الموقف قد يتسبب في انتشار الأمراض التنفسية والاعتلالات النفسية والعقلية وتدهور سبل عيش الصغار ويزيد من الضغوط على خدمات الصحة العامة التي تقع بالفعل تحت ضغوط.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة البريطانية إن الحكومة تساعد الأسر بالفعل من خلال حزمة دعم تتكلف 37 مليار جنيه إسترليني (44 مليار دولار) كانت قد أعلنت عنها في مايو أيار وإنها تعمل أيضا على زيادة الطاقة الاستيعابية لخدمات الصحة العامة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الأسهم الأوروبية تواصل ارتفاعها
الأسهم الأوروبية تتجه نحو خسارة أسبوعية بفعل مخاوف الركود
البعثة الأممية: الخلافات الراهنة في العراق ليست عصية على الحل
علم بريطانيا
بريطانيا تقترض أكثر من المتوقع في شهر يوليو

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الدولار
لماذا يستمر سعر صرف الدولار بالارتفاع وكيف يمكن لجمه؟
الدولار
دولار السوق السوداء يواصل تحليقه... فكم بلغ؟
هادي مطر المشتبه به في الهجوم على سلمان رشدي
أول تصريح صحفي من السجن.. ماذا قال هادي مطر عن الخميني والحرس الثوري الإيراني؟