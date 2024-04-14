بريطانيا تؤكد مشاركتها في التصدي لهجوم إيراني على إسرائيل

أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اليوم الأحد، في 14 نيسان/أبريل 2024، أن طائرات عسكرية بريطانية شاركت في إسقاط طائرات مسيرة أطلقتها إيران خلال هجومها على إسرائيل.

وأضاف سوناك لمحطات تلفزيونية “أستطيع أن أؤكد أن طائراتنا أسقطت عددا من الطائرات المسيرة الهجومية الإيرانية”.

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أكّد في وقت سابق من اليوم إن بلاده لا تنوي إطالة أمد “عملياتها الدفاعية” لكنها لن تتردد في حماية مصالحها المشروعة ضد أي عدوان جديد.

وأضاف، خلال اجتماع مع سفراء أجانب في العاصمة، إن إيران أبلغت الولايات المتحدة أن هجماتها ضد إسرائيل ستكون “محدودة” وللدفاع عن النفس.