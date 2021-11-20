السبت 15 ربيع الثاني 1443 ﻫ - 20 نوفمبر 2021 |
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بريطانيا تبدي انزعاجها من اعتقال الحوثي لموظفين أمميين

منذ 52 دقيقة
اليمن

اليمن

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أعربت بريطانيا، السبت، عن انزعاجها الشديد إزاء اعتقال مليشيات الحوثي لموظفين تابعين للأمم المتحدة في صنعاء.

وطالب السفير البريطاني في اليمن ريتشارد أوبنهايم مليشيات الحوثي بالإفراج الفوري عن موظفي الأمم المتحدة في اليمن.

وشدد “أوبنهايم” في تدوينة على حسابه في موقع “تويتر”، على ضرورة سماح مليشيات الحوثي لعمال الإغاثة بالقيام بعملهم من أجل الشعب اليمني، رافضا اعتقالات المليشيات الموظفين الأمميين.

وقال:”تعرب المملكة المتحدة عن انزعاجها إزاء تقارير عن احتجاز موظفي الأمم المتحدة في اليمن وتطالب بالإفراج الفوري عنهم”.

وأضاف:”يجب السماح لعمال الإغاثة بالقيام بعملهم من أجل الشعب اليمني.. يجب على جميع من هم في مواقع السلطة في اليمن الالتزام بالقانون الدولي”.

والأربعاء الماضي، دعت الأمم المتحدة، مليشيات الحوثي لإطلاق سراح اثنين من موظفيها عقب اعتقالهم “دون مبرر وتهمة” في العاصمة المختطفة صنعاء.

وكانت مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا اعتقلت موظفان في الأمم المتحدة في صنعاء يوم 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، حيث أشارت الأمم المتحدة رفض المليشيات إطلاق سراحهم ومنعهم من التواصل مع عائلاتهم.

وتفرض مليشيات الحوثي قيود مشددة على الموظفين الأمميين بما فيها بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة التي عطلت عملها بموجب اتفاق ستوكهولم.

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