الجمعة 25 شعبان 1444 ﻫ - 17 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بريطانيا تتخلى عن خطة فرض ضرائب على صناديق الثروة السيادية

منذ 43 دقيقة
علم بريطانيا

علم بريطانيا

A A A
طباعة المقال

أظهرت وثيقة حكومية أن وزير الخزانة البريطاني جيريمي هنت تخلى عن خطة لفرض ضرائب على صناديق الثروة السيادية التي تستثمر في بريطانيا.

وجاء في الوثيقة، التي تتضمن تفاصيل الإجراءات الواردة في خطة الموازنة التي أعلنها هنت الأربعاء، إن “الحكومة درست بعناية” الردود على مشاوراتها بشأن حصانة الصناديق السيادية من الضرائب المباشرة.

وورد بالوثيقة التي كانت صحيفة فايننشال تايمز أول من نشرها الجمعة “قررت عدم إدخال تغيير على الإعفاء الحالي، وأنها ستواصل العمل بنفس الطريقة المتبعة الآن”.

وذكرت فايننشال تايمز أن وزيرة الأعمال والتجارة كيمي بادينوك حثت وزارة الخزانة على التخلي عن المقترحات خوفا من انسحاب الصناديق السيادية من المشاريع في بريطانيا.

ولدى صناديق الثروة السيادية من دول الشرق الأوسط وغيرها استثمارات كبيرة في بعض مشاريع البنية التحتية البريطانية فضلا عن حيازة العقارات للأغراض التجارية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
الخارجية الروسية: على اميركا أن تتخلى عن أوهامها الفارغة بهزيمتنا
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك-يول
رئيس كوريا الجنوبية: سنعمل على بناء علاقات جيدة ومستقبل افضل مع اليابان
تزيد الحرب من معاناة الأوكرانيين
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
إعادة التفكير والتسليح نتيجة العدوان الروسي

الأكثر قراءة

هزة أرضية
هزّة أرضيّة في المتن.. كم بلغت قوّتها؟
الليرة اللبنانية والدولار الأميركي
رقمٌ قياسيّ جديد لـ "الدولار الأسود"
لبنان لا زال يواجه هزات أرضية خفيفة
بعد الهزات الخفيفة في لبنان.. نصيحة من خبير جيولوجي لأهالي مدينة "صور"!