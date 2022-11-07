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بريطانيا تتعهد بأكثر من 115 مليون دولار للاقتصادات النامية لمواجهة تغير المناخ

منذ دقيقتين
علم بريطانيا

علم بريطانيا

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من المقرر أن يعلن وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي (الاثنين 7–11-2022) عن استثمارات تزيد عن 100 مليون جنيه إسترليني (115 مليون دولار) لدعم الدول النامية في معركتها ضد آثار تغير المناخ.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية “سيقول السيد كليفرلي أيضا إن الازدهار طويل الأمد يعتمد على اتخاذ إجراءات بشأن تغير المناخ وزيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم”.

ووزير الخارجية البريطاني موجود حاليا في منتجع شرم الشيخ بمصر حيث يقام مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب27).

وقال كليفرلي في بيان “حان الوقت لكي تكثف جميع الدول إجراءاتها بشأن تغير المناخ وتُحدث التغيير الملموس المطلوب”.

    المصدر :
  • رويترز

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