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بريطانيا تتهم موسكو بمواصلة استخدام الطائرات المسيرة الإيرانية ضد أوكرانيا

منذ 36 دقيقة
آخر تحديث: 24 - أكتوبر - 2022 9:59 صباحًا
الطائرات المسيرة الإيرانية

الطائرات المسيرة الإيرانية

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قالت وزارة الدفاع البريطانية (الاثنين 24-10-2022) إن روسيا تواصل استخدام طائرات مسيرة إيرانية‭‭ ‬‬الصنع لمهاجمة أهداف في أنحاء الأراضي الأوكرانية.

أضافت الوزارة في منشور على تويتر أن روسيا تستخدم على الأرجح الطائرات الإيرانية المسيرة من طراز شاهد-136 لاختراق الدفاعات الجوية الأوكرانية وكبديل للأسلحة الدقيقة بعيدة المدى المصنعة في روسيا والتي أصبحت نادرة.

ووصفت الوزارة الجهود الأوكرانية لاحتواء الطائرات المسيرة بأنها ناجحة.

تصعيد نقلق

في تطور جديد في أزمة روسيا مع الدول الغربية حول الحرب في أوكرانيا، أعلنت الحكومة لروسية أن وزير الدفاع بالبلاد اتصل بوزيري الدفاع في فرنسا وبريطانيا.

وأجرى وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اتصالا هاتفيا مع نظيره البريطاني بين والاس، لبحث تطورات الأزمة الأوكرانية.

كما تحدث وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو هاتفيا الأحد مع نظيريه الفرنسي سيباستيان لوكورنو والتركي خلوصي أكار لمناقشة النزاع في أوكرانيا، وفق ما أعلنت الوزارة.

وأثناء المحادثة مع لوكورنو، شجب الوزير الروسي الوضع في أوكرانيا “الذي يتجه إلى مزيد من التصعيد الذي لا يمكن السيطرة عليه”.

وأعرب الوزير الروسي للويكورنو وكذلك لأكار عن “مخاوفه المتعلقة بالاستفزازات المحتملة من جانب أوكرانيا باستعمال قنبلة قذرة”.

    المصدر :
  • رويترز

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