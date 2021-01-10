بريطانيا تجمع مليار دولار لتوفير لقاحات كورونا للدول النامية

دقت منظمة الصحة العالمية ناقوس الخطر بشأن حرمان الدول الفقيرة والنامية من لقاحا كورونا في ظل هيمنة الدول الغنية على سوق اللقاحات ، الأمر الذي دفع بريطانيا للتحرك لإيجاد حل لهذه الأزمة.

وجمعت المملكة المتحدة من حلفائها مليار دولار (820 مليون يورو) من أجل مساعدة الدول النامية للحصول على اللقاحات ضد فيروس كورونا.

ذكرت وزارة الخارجية البريطانية، الأحد، في بيان إن هذا المبلغ الذي تم جمعه بشكل أساسي من كندا وألمانيا واليابان وأضافت إليه لندن 548 مليون جنيه إسترليني (608 مليون يورو)، سيسمح بتوزيع مليار جرعة من اللقاحات ضد فيروس كورونا في 92 دولة نامية هذه السنة”.

وقال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب: “سنكون بمأمن من هذا الفيروس حين نصبح جميعا بمأمن، لذلك نركز جهودنا على حل عالمي لمشكلة عالمية”، وفقاً لوكالة “فرانس برس”.

وأضاف: “من الطبيعي بمناسبة الذكرى الـ75 لإنشاء الأمم المتحدة أن تقوم المملكة المتحدة بمبادرة لدى حلفائها من أجل وضع مليار جرعة من اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد في متناول الدول النامية”.

وصدر الإعلان بالفعل في اليوم الأول من زيارة افتراضية يقوم بها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى بريطانيا وتستمر 3 أيام للاحتفال بذكرى قيام الأمم المتحدة التي عقدت أول اجتماع لها في لندن.