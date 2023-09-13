بريطانيا تحث كوريا الشمالية على عدم بيع أسلحة لروسيا

حثت بريطانيا كوريا الشمالية، الأربعاء، على إنهاء المحادثات بشأن بيع أسلحة لروسيا في الوقت الذي التقى فيه زعيم البلاد كيم جونج أون مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة نادرة.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك للصحفيين “نحث جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على وقف مفاوضات الأسلحة مع روسيا والتمسك بالالتزامات العلنية التي تعهدت بها بيونجيانج وهي عدم بيع أسلحة لروسيا”.

وأضاف “هذه الزيارة تسلط الضوء على عزلة روسيا على الصعيد العالمي في الوقت الذي يتحد فيه العالم ضد غزو بوتين غير القانوني لأوكرانيا ويضطر فيه إلى اللجوء إلى أنظمة مثل كوريا الشمالية”.