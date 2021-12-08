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بريطانيا تحذر إيران: هذه “آخر فرصة” للعودة إلى الاتفاق النووي

8 - ديسمبر - 2021
محادثات فيينا تهدف إلى إحياء الاتفاق النووي

محادثات فيينا تهدف إلى إحياء الاتفاق النووي

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حثت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، إيران يوم الأربعاء، على العودة إلى الاتفاق النووي المبرم العام 2015.

وقالت تراس إنها ”آخر فرصة“ أمام إيران لمعاودة الالتزام به، وذلك قبل يوم واحد فقط من الموعد المقرر لاستئناف المحادثات.

وأضافت لمؤسسة تشاتام هاوس للأبحاث: ”هذه حقا آخر فرصة لإيران للعودة إلى الاتفاق، وأنا أحثهم بشدة على القيام بذلك؛ لأننا مصممون على العمل مع حلفائنا لمنع إيران من حيازة أسلحة نووية“.

وتابعت: ”لذا يجب عليهم العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، لأن من مصلحتهم القيام بذلك“ في إشارة إلى الاتفاق النووي.

من جهته، قال مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي إن المحادثات النووية، ستستأنف غدا الخميس في فيينا.

وكتب إنريكي مورا الذي يترأس المحادثات على ”تويتر“، أن ”الجولة السابعة من المحادثات ستتواصل غدا الخميس في فيينا بعد مشاورات في عواصم (الدول الأطراف). وستنعقد (خلال المحادثات) لجنة مشتركة، وستجرى عدد من الاتصالات الثنائية والمتعددة الأطراف“.

فيما رجح وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، اليوم الأربعاء، أن تتواصل المحادثات، لكنه عبر عن قلقه من أن تكون إيران تماطل لكسب الوقت.

وكان لو دريان، قال أمس الثلاثاء، أمام لجنة برلمانية فرنسية: ”اليوم عناصر المناقشة التي استؤنفت غير مشجعة؛ لأننا نشعر أن الإيرانيين يريدون أن يجعلوها تستمر، وكلما طالت مدة المحادثات زاد تراجعهم عن التزاماتهم… واقتربوا أكثر من قدرتهم على امتلاك سلاح نووي“.

وبموجب اتفاق 2015، الذي أبرمته طهران وست قوى كبرى، اتخذت إيران خطوات للحد من برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

لكن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قرر في العام 2018، الانسحاب من الاتفاق وأعاد فرض عقوبات صارمة على إيران التي ردت بانتهاك القيود النووية في العام التالي.

وتهدف المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في فيينا إلى حث الجانبين على استئناف الامتثال للاتفاق.

وتدور المحادثات بين الجانبين عبر دبلوماسيين آخرين بسبب رفض طهران إجراء محادثات مباشرة مع واشنطن.

وتوقفت المحادثات يوم الجمعة، حيث عبر مسؤولون أوروبيون وأمريكيون عن استيائهم إزاء المطالب الواسعة للحكومة الإيرانية الجديدة.

    المصدر :
  • رويترز

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