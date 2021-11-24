بريطانيا تحذر روسيا من “الخطأ الجسيم”

حذرت الحكومة البريطانية، الأربعاء، روسيا من مهاجمة أوكرانيا، مؤكدة على إنها تعمل عن كثب مع حلفائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو) لدعم أوكرانيا.

ووصفت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، مهاجمة روسيا لأوكرانيا بالـ “الخطأ الجسيم”.

وكانت تحركات القوات الروسية بالقرب من أوكرانيا قد أثارت مخاوف الغرب من أن روسيا ربما تستعد للغزو. ونفت روسيا مرارًا أنها على وشك مهاجمة أوكرانيا، وقالت إنها تستطيع نشر قواتها على أراضيها حيثما ترغب. واتهمت أوكرانيا وحلف الأطلسي بتأجيج التوترات.

وقالت تروس، في حديثها لوكالة رويترز، رداً على سؤال بشأن توغل محتمل: “أعتقد أن هذا سيكون خطأ فادحاً من جانب روسيا”.

وأضافت: “نحن حلفاء مقربون جداً لأوكرانيا ونعمل مع شركاء خارجيين في حلف الأطلسي، وأيضاً بشكل مباشر مع أوكرانيا، للتأكد من حصولها على الدعم الكامل”.

أجرت روسيا تدريبات عسكرية في البحر الأسود، جنوب أوكرانيا، الأربعاء، وقالت إنها بحاجة إلى شحذ الاستعداد القتالي لقواتها التقليدية والنووية بسبب نشاط حلف الأطلسي المتزايد بالقرب من حدودها.

وأكدت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي دعمهما لأوكرانيا، الأمر الذي رأت فيه موسكو استفزازاً لها، خصوصاً بعد مناورات السفن الحربية هذا الشهر في البحر الأسود، وتسليم زوارق دورية أميركية إلى البحرية الأوكرانية.