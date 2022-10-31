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بريطانيا تحذر روسيا من عواقب استخدام أسلحة نووية في أوكرانيا

منذ 57 دقيقة
جيمس كليفرلي

جيمس كليفرلي

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حذرت بريطانيا، الاثنين، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من العواقب الوخيمة إن استخدمت موسكو الأسلحة النووية في أوكرانيا، قائلة إن هذه الخطوة ستغير طبيعة الأزمة.

وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي للمشرعين “لا تتحدث أي دولة أخرى عن استخدام الأسلحة النووية. لا تهدد أي دولة روسيا أو الرئيس بوتين”.

وأضاف “ينبغي أن يُفهم أن أي استخدام، في المطلق، للأسلحة النووية سيغير من طبيعة الأزمة بالنسبة للمملكة المتحدة وحلفائها. وستكون ثمة عواقب وخيمة على روسيا”.

ما الذي يمكن أن يدفع بوتين إلى استخدام السلاح النووي؟

أكد بوتين أنه قد يلجأ إلى الأسلحة النووية إذا تعرضت وحدة أراضي روسيا للتهديد.

ولم يذكر ما إذا كان ذلك يشمل شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في 2014، أو المناطق الأوكرانية الأربع التي يسيطر عليها الجيش الروسي جزئيا في كل من دونيتسك ولوغانسك بإقليم دونباس (شرق) وخيرسون وزاباروجيا (جنوب)، حيث يتم تنظيم استفتاءات على عجل لضمها إلى روسيا.

ويرى المتخصص في الإستراتيجية النووية في البحرية الأميركية سابقا، مارك كانسيان، أن هذا الغموض يعني أن الأمر لا يشمل دونباس وشبه جزيرة القرم.

ولم تلاحظ الحكومة الأميركية أي تحرك للأسلحة النووية يوحي بالإعداد لمثل هذه الضربة.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)، الجنرال بات رايدر، الخميس “لم نر شيئا من شأنه أن يغير موقفنا”.

    المصدر :
  • رويترز

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