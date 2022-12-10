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بريطانيا تحذر من استخدام روسيا لصواريخ باليستية إيرانية

منذ 41 دقيقة
صواريخ إيرانية- أرشيفية

صواريخ إيرانية- أرشيفية

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رجّحت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم السبت، أن تستخدم روسيا عددا كبيرا من الصواريخ الباليستية الإيرانية في مواصلة وتوسيع ضرباتها ضد البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا، حال الحصول عليها من طهران.

وأضافت الوزارة في تقرير، أنه من المحتمل أن تكون موسكو قد استنفدت نسبة كبيرة من مخزونها من صواريخ إسكندر الباليستية قصيرة المدى، والتي تحمل رؤوسا حربية يبلغ وزنها 500 كيلوغرام ويصل مداها إلى 500 كيلومتر.

دعم متزايد خلال أشهر

كما أشار التقرير إلى أنه من المرجح أن يزداد الدعم الإيراني للجيش الروسي في الأشهر المقبلة، مضيفا أن موسكو تحاول الحصول على المزيد من الأسلحة، بما في ذلك مئات الصواريخ الباليستية.

وقالت الوزارة إن روسيا ستقدم على الأرجح لإيران دعما عسكريا وتقنيا غير مسبوق في علاقتهما الدفاعية.

وأتى التحذير البريطاني بعد ساعات من آخر أميركي، حيث أعربت الولايات المتحدة عن قلقها من تشكل ما قالت إنها “شراكة دفاعية كاملة” بين روسيا وإيران، مشددة على أن ذلك لو تم فعلاً فسيعود بضرر كبير على أوكرانيا ومن حول إيران وحتى على العالم بأسره، وهو ما حذّرت إيران من المضي قدماً فيه.

ماذا عن المسيرات الإيرانية؟

وأوضح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، للصحافيين، عن أن هناك علاقة واسعة النطاق تشمل معدات مثل الطائرات المسيرة والمروحيات والطائرات المقاتلة بين موسكو وطهران.

كما لفت الجمعة إلى أن روسيا تسعى للتعاون مع إيران في مجالات مثل تطوير الأسلحة والتدريب، في حين تقدم موسكو لطهران مستوى غير مسبوق من الدعم العسكري والتقني، الأمر الذي يحول علاقتهما إلى شراكة دفاعية كاملة، وفق تعبيره.

وتابع أن بلاده اطلعت أيضا على تقارير تفيد بأن موسكو وطهران تدرسان إنشاء خط إنتاج مشترك للطائرات المسيّرة المقاتلة في روسيا، حاضاً إيران على عكس المسار وعدم اتخاذ هذه الخطوات.

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