بريطانيا.. تحرك برلماني واسع لتصنيف الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية"

دعا مشرعون بريطانيون وأعضاء في مجلس اللوردات الحكومة إلى فرض حظر على الحرس الثوري الإيراني باعتباره منظمة إرهابية قائلين إن هذه ستكون خطوة نحو استعادة الاستقرار في الشرق الأوسط.

وتصنيف الحرس الثوري الإيراني جماعة إرهابية يعني أن الانتماء له أو حضور اجتماعاته أو رفع شعاره في الأماكن العامة سيصبح جناية في بريطانيا. ويخضع الحرس الثوري الإيراني بالفعل لعقوبات بريطانية.

وقال أكثر من 60 مشرعا من مجلس النواب وأعضاء في مجلس اللوردات في رسالة إلى رئيس الوزراء ريشي سوناك “نظرا للصراعات المستمرة في الشرق الأوسط، أصبح حظر الحرس الثوري الإيراني الآن أكثر إلحاحا من أي وقت مضى”.

وجاء في الرسالة الموقعة من شخصيات بارزة في حزب المحافظين مثل إيان دنكان سميث وديفيد ديفيس وديفيد جونز “ندعو حكومتنا إلى الاعتراف بالحاجة الملحة لتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية والمضي قدما في القيام بذلك. مثل هذا القرار سيشكل خطوة مهمة نحو السلام والاستقرار والعدالة في الشرق الأوسط وخارجه”.

وفي يناير كانون الثاني، قال وزير بوزارة الخارجية إن بريطانيا تدرس بجدية تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية لكنها لم تتوصل إلى قرار نهائي.