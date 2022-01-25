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بريطانيا تحسم موقفها من إرسال قوات عسكرية إلى أوكرانيا

منذ ساعتين
آخر تحديث: 25 - يناير - 2022 4:43 مساءً
قوات عسكرية بريطانية

قوات عسكرية بريطانية

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قالت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، اليوم الثلاثاء، إنه من غير المرجح إرسال المملكة المتحدة قوات عسكرية إلى أوكرانيا، في حال تطورت الأوضاع هناك.

وقالت تروس ردا على سؤال في البرلمان حول إمكانية إرسال بريطانيا قوات عسكرية للدفاع عن أوكرانيا: “كما قال وزير الدفاع من قبل، إنه من المستبعد أن يحدث ذلك، ولكننا نعمل بجد لضمان حصول أوكرانيا على الأسلحة اللازمة للدفاع عن نفسها”.

وأضافت تروس أن لندن كانت تساهم في تدريب 20 ألف عسكري أوكراني، وتعمل مع الشركاء من أجل تقديم المساعدة لكييف.

وأكد وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، اليوم الثلاثاء، أن بلاده لم تعد ترى وجود خطر لغزو روسي محتمل لها.

ولم تبد روسيا نية لأي هجوم على أوكرانيا ونفت مرارا الادعاءات باستعدادها لهذا الغزو المزعوم، ومع ذلك يصر الغرب على تكرار هذه الدعوات المحذرة من أن حشدا عسكريا روسيا هائلا على حدودها الغربية يتأهب لاجتياح أوكرانيا.

وترد موسكو بأنه يحق لها نقل وتحريك وحشد قواتها داخل حدودها كيف تشاء وترفض تماما التدخل في شأنها الخاص، لا سيما العسكري، وفي الوقت نفسه، لا تنفي روسيا مخاوفها من التحركات العسكرية العدوانية لحلف الناتو وشركائه في منطقة شرق أوروبا.

وحذرت روسيا باستمرار من مخاطر “العسكرة” الغربية لمنطقة شرق أوروبا بما في ذلك نشر الصواريخ وتحشيد القوات وتقديم الدعم العسكري لبعض الأطراف، بما يهدد أمن البلاد القومي، خاصة في ظل ضغط الحلف العسكري الغربي للتوسع نحو أراضيها.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن التصريحات الأمريكية بشأن الإعداد المزعوم “لهجوم روسي” على أوكرانيا ضرورية لخلق خلفية لاستفزازاتهم العسكرية الواسعة النطاق.

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