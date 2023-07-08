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بريطانيا تحظر إنتاج واستخدام الذخائر العنقودية

منذ 55 دقيقة
آخر تحديث: 8 - يوليو - 2023 6:23 مساءً
الذخائر العنقودية

الذخائر العنقودية

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قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، السبت، إن بريطانيا وقعت اتفاقا يحظر إنتاج هذه الذخائر أو استخدامها.

جاء ذلك بعدما أكدت وزارة الدفاع الأميركية أنها ستزود أوكرانيا بتلك الأسلحة، موضحة أن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا بأسلحة وذخائر جديدة.

وأضاف البنتاغون أن كييف تعهدت باستخدام آمن لتلك الذخائر على أراضيها.

“قرار صعب للغاية”

يذكر أن الرئيس جو بايدن كان أكد أن اتخاذ هذا القرار كان “صعباً للغاية” في وقت تعاني قوات كييف للتقدم ميدانياً في هجوم مضاد أطلقته قبل شهر لاستعادة أراض تسيطر عليها روسيا في شرق أوكرانيا وجنوبها.

وقال في مقابلة مع شبكة “سي أن أن” نشرت مقتطفات منها مساء الجمعة، إن اتخاذ هذا القرار كان “صعباً للغاية من قبلي. وبالمناسبة، لقد بحثت فيه مع حلفائنا”.

ضمانات من كييف

فيما حذر من أن “ذخيرة الأوكرانيين تنفد”، متابعاً: “هذه حرب ذخائر. هم تنقصهم تلك الذخيرة ونحن تنفد لدينا”.

كما شدد على أن “الأمر الأساس هو إما أن يمتلكوا هذه الأسلحة لوقف الروس الآن ومنعهم من وقف الهجوم الأوكراني (المضاد) أو لا يمتلكونها. وأعتقد أنهم في حاجة إليها”.

كذلك أكدت واشنطن حصولها على ضمانات من كييف بأن هذه الأسلحة التي حظرتها دول عدة لن تستخدم ضد المدنيين.

210 أنواع من الذخائر العنقودية

يشار إلى أن هناك 34 بلداً أنتجت ما يربو على 210 أنواع مختلفـة من الذخيرة العنقودية. ومن بين هذه الأنواع المقذوفات والقنابل والصواريخ والقذائف وأجهزة النثر.

كما أن هناك ما لا يقل عن 87 بلداً تخزن حالياً ذخائر عنقودية أو فعلت هذا فيما مضى. وتبلغ المخزونات الحالية ملايين الذخائر العنقودية، مشتملة على مليارات من الذخائر الصغيرة الفردية.

من بين البلدان الـ87 التي تمتلك مخزونات من الذخائر العنقودية أو كانت تمتلكها، ثمة 16 بلداً استخدمتها بالفعل إبان نزاعات مسلحة.

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