بريطانيا تحقق في اتهامات لقواتها الخاصة بقتل مدنيين في أفغانستان

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية الخميس عن تحقيق في اتهامات بأن قواتها الخاصة ارتكبت عشرات من عمليات القتل خارج نطاق القضاء خلال مداهمات ليلية في أفغانستان.

يأتي الإعلان في أعقاب تقرير بثه برنامج بانوراما على تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية “بي.بي.سي” في يوليو\تموز، قال إن جنودا من القوات الجوية الخاصة قتلوا 54 شخصا في ظروف مريبة.

وقالت وزارة الدفاع في بيان إنها “فتحت تحقيقا قانونيا مستقلا للبحث وإعداد تقرير بشأن مزاعم ارتكاب جنود بريطانيين مخالفات فيما يتعلق بعمليات اعتقال في أفغانستان”.

وأضافت أن “التحقيق سيبحث في أنشطة مزعومة خلال الفترة من منتصف عام 2010 حتى منتصف 2013”.

كما أشارت وزارة الدفاع إلى أن التحقيق، الذي سيرأسه القاضي الكبير اللورد هادون كيف، سينظر أيضا في الرد المناسب على المزاعم.

وقال وزير الدولة بوزارة الدفاع آندرو موريسون للبرلمان إن القرار اتخذ بناء على قضيتين تخضعان حاليا لمراجعات قضائية في بريطانيا، رفعتهما عائلات تقول إن أقارب لها قُتلوا على يد القوات الخاصة في 2011 و2012 ولم يستم التحقيق في الملابسات بشكل صحيح.

وأضاف “يجب تنفيذ العمليات ضمن حدود القانون الواضحة ويجب دائما إجراء تحقيق شامل في أي مزاعم ذات مصداقية ضد قواتنا”.