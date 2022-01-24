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بريطانيا.. تحقيق بشأن مزاعم بالتمييز ضد نائبة مسلمة

24 - يناير - 2022
نصرت غني

نصرت غني

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قرر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الاثنين، إجراء تحقيق بشأن مزاعم مشرعة مسلمة قالت إنه تم طردها من منصبها الوزاري لشعور زملائها بعدم الارتياح بسبب ديانتها، بحسب رويترز.

وقالت نصرت غني (49 عاما)، التي فقدت منصبها كوزيرة دولة للنقل في فبراير 2020، لصحيفة صنداي تايمز، الأحد، إن مسؤولا عن الانضباط الحزبي في البرلمان أبلغها أن مسألة إنها مسلمة أثيرت خلال المناقشات المتعلقة بإقالتها.

لكن مارك سبنسر، كبير مسؤولي الحكومة للانضباط الحزبي، قال إنه كان الشخص المقصود في مزاعم غني.

وقال في منشور على تويتر إن “هذه الاتهامات باطلة تماما وأنا أعتبرها تشهيرا”. وأضاف “لم أستخدم أبدا تلك الكلمات المنسوبة إلي”.

وذكر مقر الحكومة البريطانية أن “رئيس الوزراء طلب إجراء تحقيق بشأن مزاعم النائبة نصرت غني وهو يأخذها على محمل الجد”.

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