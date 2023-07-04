بريطانيا تخطط لخرق الاتفاق النووي وعدم رفع العقوبات عن إيران

من المتوقع أن تعلن بريطانيا وقوى أوروبية أخرى عن خطط لخرق الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 لأول مرة بتأكيدهم أنهم لن يرفعوا العقوبات المفروضة على استخدام طهران للصواريخ في أكتوبر كما هو مطلوب في الاتفاقية.

وكان الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب قد أخرج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018 ، لكن ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة ظلت داخل الصفقة، على الرغم من أن إيران ردت على انسحاب الولايات المتحدة بخرق الحدود المتفق عليها على جودة وكمية اليورانيوم المخصب، واقتربت إيران من إنتاج اليورانيوم المستخدم في صنع الأسلحة أكثر من أي وقت مضى.

ويمثل قرار القوى الأوروبية بخرق الاتفاق أيضًا خطرًا لأنه ليس من الواضح كيف سيكون رد فعل طهران في وقت تقترب فيه بالفعل من القدرة على تصنيع اليورانيوم المخصب لأغراض صنع الأسلحة.

وتضمن التبرير الذي ذكره دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي والبريطاني خرق إيران للاتفاق، والمعروف رسميًا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) ، واتهام إيران ببيع طائرات بدون طيار إلى روسيا، وعمليات النقل المستقبلية المحتملة إلى روسيا للصواريخ الباليستية الإيرانية.

واعترف رئيس مفتشية الأسلحة النووية التابعة للأمم المتحدة ، رافائيل غروسي ، الأسبوع الماضي بأن اتفاقية مراقبة البرنامج النووي الإيراني أصبحت محدودة للغاية ومشتتة، واعترض نواب إيرانيون على التركيب المزمع لحوالي 10 كاميرات أمنية في ورشة إنتاج أجهزة الطرد المركزي في موقع في أصفهان.

ومن المقرر أن تنتهي عقوبات الاتحاد الأوروبي في 18 أكتوبر / تشرين الأول بموجب قرار للأمم المتحدة صادق على الاتفاق النووي عام 2015، ودعت العقوبات إيران إلى عدم القيام بأي شيء لتطوير صواريخ باليستية تحمل أسلحة نووية.

كما منعت العقوبات أي شخص من شراء أو بيع أو نقل الطائرات بدون طيار ومكوناتها القادرة على الطيران لمسافة تزيد عن 300 كيلومتر (186 ميلاً) من وإلى إيران دون إذن مسبق من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

مستقبل الاتفاقية في حالة تغير مستمر بعد محادثات في عُمان بين الولايات المتحدة وإيران ركزت على موافقة إيران على عدم تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز 60٪ مقابل إطلاق الغرب المليارات من الأموال المجمدة ، وكذلك بعض السجناء الأمريكيين المحتجزين في طهران.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنه لا توجد صفقة وشيكة ، لكن المفاوضات خيمت عليها شكوك بسبب تعليق المبعوث الأمريكي الخاص روب مالي بدون دفع رواتب من وزارة الخارجية بسبب سوء التعامل المحتمل لمعلومات سرية. تم سحب الأمن الدبلوماسي مالي لحين التحقيق.

وتهدد الاتفاقية المحدودة المخطط لها بأن تصبح قضية رئيسية في الولايات المتحدة ، حيث شجب كبار الجمهوريين فكرة اتفاق إضافي مع إيران. وشبه مايك بومبيو ، وزير الخارجية الأمريكي الأسبق ، في حديثه أمام مؤتمر للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في باريس ، إدارة بايدن بأنها زومبي لرغبتها في إبرام صفقة أخرى مع إيران.