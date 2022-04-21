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بريطانيا تدرج 26 فرداً وكياناً روسيا لقائمة العقوبات

21 - أبريل - 2022
آخر تحديث: 21 - أبريل - 2022 2:31 مساءً
بريطانيا

بريطانيا

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أعلنت بريطانيا اليوم الخميس، عن إضافة 26 فردا وكيانا لقائمة المشمولين بعقوبات على روسيا بسبب حرب أوكرانيا بما يشمل قادة عسكريين وشركات دفاعية.

وسعت بريطانيا للعب دور رئيسي في رد الغرب على غزو روسيا لأوكرانيا وفرضت بالفعل عقوبات على مئات شملت تجميد أصول وحظر سفر على مليارديرات روس بارزين وسياسيين بينهم الرئيس فلاديمير بوتين.

ومن بين من تم إدراجهم حديثا في قائمة العقوبات، التي نشرتها الحكومة على موقعها الإلكتروني على الإنترنت، الكولونيل جنرال نيكولاي بوجدانوفسكي من الجيش الروسي ويشغل منصب النائب الأول لرئيس الأركان المشتركة وكذلك شركة الصناعات العسكرية ومجموعة برومتك-دوبنا الصناعية.

في آخر تطورات الحرب الدبلوماسية، أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الخميس أنها أمرت بإغلاق قنصليات لاتفيا وليتوانيا وإستونيا، وطلبت من الموظفين فيها المغادرة بعد خطوات مماثلة من الدول الثلاث.

وأضافت الوزارة في بيان أنها ستغلق قنصليتي لاتفيا في سان بطرسبرج وبسكوف، وقنصلية إستونيا في سان بطرسبرج ومكتبها في بسكوف، وقنصلية ليتوانيا في سان بطرسبرج.

في وقت سابق من هذا الشهر، أمرت لاتفيا وإستونيا بإغلاق قنصليات روسيا بسبب غزوها أوكرانيا بينما طلبت ليتوانيا من السفير الروسي المغادرة.

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت، في وقت سابق، بعض موظفي السفارة البلغارية في موسكو “أشخاصا غير مرغوب فيهم” ردا على قرار صوفيا بطرد عشرة دبلوماسيين روس في مارس آذار.

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