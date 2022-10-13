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بريطانيا تدعم أوكرانيا بصواريخ دفاع جوي

منذ 5 دقائق
صاروخ - أرشيفية

صاروخ - أرشيفية

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قالت بريطانيا إنها ستتبرع لأوكرانيا بصواريخ دفاع جوي قادرة على إسقاط صواريخ كروز في أعقاب الضربات الروسية على كييف ومدن أخرى في الأيام الماضية.

وأعلن وزير الدفاع البريطاني بن والاس عن الدعم الجديد قبل اجتماع حلف شمال الأطلسي في بروكسل اليوم الخميس.

وتعهد حلفاء أوكرانيا بإمدادها بأنظمة دفاع جوي جديدة ومزيد من المساعدات على هامش اجتماع يوم الأربعاء.

وقالت بريطانيا إن الصاروخ أمرام، وهو صاروخ جو-جو متوسط المدى سيتم تسليمه لأوكرانيا في الأسابيع المقبلة، ويمكن استخدامه مع أنظمة الصواريخ أرض-جو المتقدمة ناسامز التي تعهدت الولايات المتحدة بتقديمها.

وأضافت أنه سيتم أيضا التبرع بمئات من صواريخ الدفاع الجوي من أنواع أخرى، إلى جانب المزيد من الطائرات المسيرة و 18 مدفع هاوتزر.

وقال والاس “الضربات الروسية الأخيرة العشوائية على مناطق مدنية في أوكرانيا تتطلب المزيد من الدعم لأولئك الذين يسعون للدفاع عن بلدهم.

“لذا فقد سمحت اليوم بتزويد أوكرانيا بصواريخ أمرام المضادة للطائرات”.

    المصدر :
  • رويترز

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