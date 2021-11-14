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بريطانيا تدعو روسيا للضغط على بيلاروسيا لإنهاء أزمة المهاجرين

14 - نوفمبر - 2021
بريطانيا

بريطانيا

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دعت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، روسيا للضغط على السلطات البيلاروسية من أجل وضع حد لأزمة المهاجرين على الحدود بين بيلاروس وبولندا.

وقالت تروس في مقال نشرته صحيفة “صنداي تلغراف”: “من الواضح أن روسيا تتحمل المسؤولية. يجب أن تضغط على السلطات البيلاروسية لإنهاء الأزمة وبدء حوار”.

كذلك انتقدت وزيرة الخارجية البريطانية مينسك، وقالت إن “تصعيد المواجهة على الحدود البولندية هو أحدث إجراء من قبل نظام (الرئيس ألكسندر) لوكاشينكو لتقويض الأمن الإقليمي”.

وأكدت وزير الخارجية البريطانية أن بلادها ستقف جنبا إلى جنب مع الحلفاء في المنطقة، مشيرة إلى أن القوات البريطانية ستساعد السلطات البولندية على تعزيز أمن الحدود مع بيلاروس.

كذلك اعتبرت تروس أن “بولندا تتحمل وطأة أزمة الهجرة المخزية المصطنعة”.

وتشهد الحدود بين بيلاروس وبولندا توترا متزايدا، حيث لا يزال آلاف الأشخاص الراغبين في دخول الاتحاد الأوروبي عالقين على الحدود هناك.

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