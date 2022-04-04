بريطانيا تدعو للضغط على بوتين وإنهاء الصراع في أوكرانيا

قال مكتب وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس إنها ستزور بولندا اليوم الاثنين للدعوة لفرض عقوبات أشد على روسيا في الوقت الذي تعمل فيه الدول الغربية لتكثيف الضغط على الرئيس فلاديمير بوتين وإنهاء الصراع في أوكرانيا.

وقالت تراس “إلى الآن لم يُظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه جاد في الدبلوماسية. إن نهجا حازما من المملكة المتحدة وحلفائنا أمر حيوي لتعزيز موقف أوكرانيا في المفاوضات”.

ومضت تقول “ساعدت بريطانيا في قيادة السبيل إلى العقوبات لشل آلة بوتين العسكرية. سنفعل المزيد لتكثيف الضغط على روسيا وسنواصل الضغط على الآخرين ليفعلوا المزيد”.

ومن المقرر أن تجتمع تراس مع دميترو كوليبا وزير خارجية أوكرانيا في العاصمة البولندية وارسو في وقت لاحق اليوم الاثنين ونظيرها البولندي زبيجنيو راو.

ونسقت بريطانيا، وهي عضو سابق في الاتحاد الأوروبي، مع حلفائها الدوليين لفرض عقوبات على القطاعات الروسية الرئيسية والنخبة الثرية الروسية بهدف شل الاقتصاد الروسي ردا على غزو أوكرانيا.

وستتوجه تراس إلى بروكسل في وقت لاحق من الأسبوع الجاري لإجراء محادثات مع حلفاء بريطانيا في مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي.

بريطانيا تشدد العقوبات

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قال إن بلاده ستزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا، فيما ستشدد العقوبات على روسيا ردا على “الهجمات البغيضة ضد المدنيين” في بوتشا واربين وقرب كييف، ما يدل على أن موسكو ترتكب جرائم حرب في أوكرانيا.

وأضاف جونسون في بيان الأحد “سأفعل كل ما بوسعي لكبح الآلة الحربية (للرئيس الروسي فلاديمير) بوتين”.ومضى يقول “نحن نكثف عقوباتنا ونزيد الدعم العسكري كما نعزز مساعداتنا الإنسانية لأولئك المحتاجين على الأرض”.