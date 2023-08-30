بريطانيا تدين استيلاء الجيش على السلطة في الغابون

قالت وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية (الأربعاء 30-8-2023) إن بريطانيا تدين “استيلاء الجيش غير الدستوري” على السلطة في الغابون وتدعو إلى إعادة الحكومة الدستورية.

وأعلنت مجموعة من كبار ضباط الجيش في الجابون الاستيلاء على السلطة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بعد دقائق من إعلان لجنة الانتخابات فوز الرئيس علي بونغو بولاية ثالثة.

وبعد ساعات من الانقلاب كشف المجلس العسكري الحاكم في الغابون عن اسم الزعيم الذي سيتولى قيادة البلاد في المرحلة الانتقالية، عقب الانقلاب الذي أطاح الرئيس على بونغو.

وذكر عسكريون في إعلان بث على التلفزيون الرسمي في الغابون أن المجلس العسكري عيّن بريس أوليغي أنغيما زعيما موقتا للبلاد.

وخرج المئات إلى شوارع العاصمة ليبرفيل للاحتفال بتدخل الجيش، لكن الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وفرنسا، القوة الاستعمارية السابقة في الجابون والتي لها قوات هناك، نددوا جميعا بالانقلاب.

والاستيلاء العسكري على السلطة في الغابون هو الثامن في غرب ووسط أفريقيا منذ عام 2020 والتالي لانقلاب النيجر في الشهر الماضي.

كما استولى ضباط من الجيش على السلطة في كل من مالي وغينيا وبوركينا فاسو وتشاد ليعصفوا بكل المكاسب الديمقراطية التي تحققت منذ التسعينيات ويثيروا مخاوف القوى الأجنبية التي لها مصالح استراتيجية في المنطقة.