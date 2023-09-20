الأربعاء 5 ربيع الأول 1445 ﻫ - 20 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بريطانيا.. تراجع معدل التضخم إلى 6.7% خلال أغسطس

منذ ساعة واحدة
ارتفاع أسعار السلع في بريطانيا

تقلبات بأسعار السلع في بريطانيا

A A A
طباعة المقال

أظهرت بيانات رسمية الأربعاء أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في بريطانيا انخفض على غير المتوقع إلى 6.7 بالمئة في أغسطس\آب، وذلك قبل يوم من قرار متوقع لبنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين إلى سبعة بالمئة من 6.8 بالمئة في يوليو\تموز إذ ساهمت قفزة في أسعار الوقود وزيادة الضريبة على المشروبات الكحولية في ارتفاع معدل التضخم السنوي للمرة الأولى منذ فبراير\شباط.

وقال بنك إنجلترا الشهر الماضي إنه يتوقع أن يرتفع التضخم في أغسطس\آب إلى 7.1 بالمئة قبل أن ينخفض ​​بشكل حاد إلى حوالي خمسة بالمئة في أكتوبر\تشرين الأول، وهو ما سيظل أعلى من المعدل المستهدف عند اثنين بالمئة.

ومن المتوقع رفع سعر الفائدة للمرة الخامسة عشرة على التوالي غدا الخميس 21\9\2023 ليصل إلى 5.5 بالمئة من 5.25 بالمئة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

عناصر من "فاغنر"
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
تقرير جديد.. أوكرانيا نفذت عملية ضد عناصر مرتبطين بفاغنر داخل دولة عربية!
الأسهم اليابانية
تراجع الأسهم اليابانية من أعلى مستوى في 33 عاما
علم ألمانيا
ألمانيا.. أسعار المنتجين تسجل أكبر انخفاض على الإطلاق

الأكثر قراءة

قصر داهش
فيديو.. ليس جناً ولا عفريتاً لكنه يفعل ما هو أغرب ويعرفه كبار السن في بيروت!
مبنى صندوق الضمان
اعتصام أمام مركز الضمان الرئيسي.. ما هي أبرز المطالب؟
أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد -أرشيفية
أمير قطر يُحذّر: الخطر أصبح محدقًا في لبنان!