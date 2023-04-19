بريطانيا.. تراجع معدل التضخم في مارس

أظهرت بيانات من مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، الأربعاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في البلاد تراجع إلى 10.1 بالمئة في مارس آذار من 10.4 بالمئة في فبراير شباط.

وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم تراجع المعدل السنوي إلى 9.8 بالمئة في مارس آذار، مبتعدا أكثر عن أعلى مستوى في 41 عاما المسجل في أكتوبر تشرين الأول والبالغ 11.1 بالمئة، لكنه لا يزال يؤثر بشدة على القوة الشرائية للعاملين الذين تزداد رواتبهم بنسبة أقل.

وعلى الرغم من انخفاضه في مارس آذار، فإن معدل التضخم في بريطانيا هو الأعلى في غرب أوروبا.