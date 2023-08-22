الثلاثاء 6 صفر 1445 ﻫ - 22 أغسطس 2023 |
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بريطانيا ترجح احتمال تدمير قاذفة روسية فوق صوتية بطائرة مسيرة

منذ 15 دقيقة
هجوم على موسكو- أرشيفية

هجوم على موسكو- أرشيفية

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رجحت المخابرات العسكرية البريطانية الثلاثاء أن يكون الهجوم الذي استهدف مطارا في عمق الأراضي الروسية بطائرة مسيرة مطلع هذا الأسبوع قد تسبب في تدمير قاذفة بعيدة المدى من طراز تو-22إم3.

وحملت موسكو أوكرانيا مسؤولية هذا الهجوم.

وتقول كييف إن روسيا تستخدم القاذفة تو-22إم3 فوق صوتية لقصف أهداف في أنحاء أوكرانيا. وكانت كييف أعلنت أمس الاثنين 21\8\2023 أنها شنت هجوما على مطار عسكري آخر في روسيا.

ويعتقد خبراء عسكريون غربيون أن روسيا تملك نحو 60 قاذفة من هذا الطراز.

وقالت وزارة الدفاع الروسية السبت إن طائرة مسيرة أوكرانية شنت هجوما على مطار عسكري بمنطقة نوفجورود حيث توجد هذه القاذفات، مما تسبب في إلحاق أضرار بواحدة منها. ولم تذكر الوزارة مزيدا من التفاصيل.

ولم يتسن لرويترز التحقق حتى الآن مما أعلنته بريطانيا بشأن طبيعة الأضرار وحجمها والتي، في حالة التأكد من حدوثها، ستوضح مدى ضعف هذه القاذفات أمام هجمات الطائرات المسيرة. وتشكل هذه القاذفات عنصرا رئيسيا من جهود موسكو الحربية.

ولم يصدر تعليق حتى الآن من أوكرانيا التي نادرا ما تعلن مسؤوليتها عن الهجمات التي تقع داخل روسيا أو على الأراضي التي تسيطر عليها موسكو لكنها قالت إنها ستبذل قصارى جهدها لتقويض الأصول العسكرية الروسية.

ولم تعلق روسيا على ما أعلنته بريطانيا حتى الآن.

    المصدر :
  • رويترز

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