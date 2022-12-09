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بريطانيا ترجح نفاد مخزون روسيا من المسيرات الإيرانية وتلقي إمدادات جديدة

منذ ساعة واحدة
طائرة مسيرة ايرانية الصنع

طائرة مسيرة ايرانية الصنع

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رجحت وزارة الدفاع البريطانية، الجمعة، نفاد مخزون روسيا البالغ عدة مئات من الطائرات المسيرة الإيرانية.

وقالت إنه من المرجح أن موسكو تلقت إمدادات جديدة من الطائرات المسيرة من طهران، مضيفة أنه للمرة الأولى منذ ثلاثة أسابيع، كانت هناك تقارير هذا الأسبوع عن هجمات روسية على أوكرانيا باستخدام طائرات مسيرة إيرانية.

وكان مصدر دبلوماسي بالأمم المتحدة قد قال إن روسيا طلبت شراء مئات من الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية من إيران، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

وأضاف: “نعرف أن إيران تعتزم زيادة شحناتها من الطائرات المسيّرة والصواريخ إلى روسيا، بكميات كبيرة”، لافتا إلى أن موسكو تقوم بذلك لمعالجة نقص حاد في الإمدادات العسكرية.

ورجح أنها لم تشحن بعد “لكن من الواضح أنها في دفاتر الطلبيات”، وفق توقعات المصدر الأممي.

وتستخدم روسيا بالفعل مئات من الطائرات المسيّرة “شاهد-136″، الإيرانية الصنع.

لكن موسكو تنفي استخدام ما يسمى طائرات كاميكازاي المسيّرة، بينما أقرّت إيران، في نوفمبر \تشرين الثاني الماضي، أنها أمدّت روسيا بطائرات مسيرة.

بعد ذلك، فرضت دول الاتحاد الأوروبي عقوبات إضافية على إيران، التي كانت تخضع بالفعل لمجموعة من الإجراءات العقابية.

ويحظر قرار لمجلس الأمن الدولي، جرى تمريره بعد الاتفاق النووي عام 2015 مع إيران، على طهران مثل هذه الصفقات الخاصة بالأسلحة.

ودعت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، في أكتوبر \تشرين الأول الماضي، إلى إجراء تحقيق أممي بشأن الهجمات بالأسلحة الإيرانية في أوكرانيا.

    المصدر :
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