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بريطانيا ترد على إيران بشأن الهجوم على سلمان رشدي

منذ 5 دقائق
علم بريطانيا

علم بريطانيا

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قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الاثنين، إن الإشارة إلى أن الروائي سلمان رشدي هو المسؤول عن تعرضه لهجوم “أمر سخيف”، بعد أن أشارت وزارة الخارجية الإيرانية إلى أن الكاتب هو المسؤول عما حدث له.

وأضاف المتحدث في تصريحات للصحفيين “من الواضح أن من السخف الإشارة إلى أن سلمان رشدي كان مسؤولا بأي شكل من الأشكال عن هذا الهجوم المقيت عليه”.

وأضاف “لم يكن هذا مجرد هجوم عليه، لقد كان هجوما على الحق في حرية الكلام والتعبير، وتقف حكومة بريطانيا إلى جانبه وأسرته، لكننا على حد سواء ندافع عن حرية التعبير في جميع أنحاء العالم”.

واعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية أنّ “سلمان رشدي”، الروائي الذي تعرض للطعن مرارًا خلال ظهور علني في ولاية نيويورك الأميركية يوم الجمعة، وأنصاره هم المسؤولون عن الهجوم الذي تعرض له.

وقال “ناصر كنعاني”، المتحدث باسم الوزارة في إفادة صحفية، إن حرية التعبير لا تبرّر إساءة رشدي للدين في كتاباته.

وكانت جهات قد رصدت مكافأة لمن يقتل الكاتب الهندي المولد منذ نشر روايته “آيات شيطانية” عام 1988، والتي ينظر إليها بعض المسلمين على أنها تحتوي على فقرات تجديفية.

وفي عام 1989، أصدر الزعيم الأعلى الإيراني آنذاك آية الله روح الله الخميني فتوى دعا فيها المسلمين إلى قتل الروائي وأي شخص متورط في نشر الرواية.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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