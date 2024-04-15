بريطانيا ترفض تأكيد إيران أنها أصدرت تحذيرا قبل شن هجوم على إسرائيل

قال متحدث باسم ريشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني (الاثنين 15-4-2024) إن بلاده ترفض تأكيدا صدر من إيران بأنها قدمت مسبقا إخطارا قبل تنفيذ الهجوم على إسرائيل.

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أمس الأحد إن إيران أخطرت دول جوار والولايات المتحدة حليفة إسرائيل قبل 72 ساعة بشأن تنفيذ الضربات.

وقال المتحدث للصحفيين “أرفض هذا الوصف… وبشكل عام نندد بأشد العبارات الممكنة هجومهم المباشر على إسرائيل”.

في السياق، ناشد الحلفاء الأوروبيون إسرائيل اليوم الاثنين بضبط النفس إزاء الهجوم الذي شنته إيران بصواريخ وطائرات مسيرة في مطلع الأسبوع، ودعوا القادة الإسرائيليين إلى الابتعاد عن “حافة الهاوية” في التصعيد بالشرق الأوسط.

وقال مصدر حكومي إن مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي، المخول باتخاذ قرار بشأن رد إسرائيل على الهجوم الإيراني، من المقرر أن يجتمع بعد ظهر اليوم الاثنين.

وذكر مسؤولون إسرائيليون أن حكومة الحرب برئاسة بنيامين نتنياهو، التي اجتمعت أيضا أمس الأحد، تؤيد الرد على هجوم إيران لكنها منقسمة بشأن توقيت الرد وحجمه.

وصرح مسؤولون أمريكيون بأن مع خطر اندلاع حرب مفتوحة بين إسرائيل وإيران، وفي ظل التوتر الشديد بسبب حرب غزة، أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن نتنياهو بأن الولايات المتحدة لن تشارك في أي هجوم إسرائيلي على إيران.

وانضمت بريطانيا وفرنسا وألمانيا ومسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى الولايات المتحدة والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في الدعوة إلى ضبط النفس.

وقال بوريل لإذاعة أوندا سيرو الإسبانية “نحن على حافة الهاوية وعلينا الابتعاد عنها”.