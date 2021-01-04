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بريطانيا ترفض تسليم أسانج.. ووزارة العدل الأمريكية تعرب عن “خيبة أملها الكبيرة”

منذ 22 دقيقة
مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج

مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج

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أعربت وزارة العدل الأميركية عن “خيبة أملها الكبيرة” لرفض القضاء البريطاني تسليم مؤسس موقع ويكيليكس، جوليان أسانج، للولايات المتحدة.

وقالت الوزارة في بيان “نحن راضون لأنه تم الأخذ بكل الحجج القانونية التي قدمتها الولايات المتحدة”، مضيفة “سنستمر في طلب تسليم أسانج للولايات المتحدة”، حيث تلاحقه إدارة الرئيس، دونالد ترامب، بتهمة نشر مئات آلاف الوثائق السرية.

واعتبر القضاء البريطاني أن أسانج مهدد بـ”ظروف عزل شبه كامل” في نظام السجون الأميركي، ورفض تاليا تسليمه “لأسباب ترتبط بالصحة العقلية”.

وأبلغت الولايات المتحدة المحكمة بنيتها استئناف القرار.

ويبقى أسانج معتقلا في سجن بيلمارش حتى جلسة، الأربعاء، للنظر في طلب الإفراج.

وأسانج ملاحق من القضاء الأميركي بتهمة التجسس خصوصا، وبسبب نشره اعتبارا من العام 2010 أكثر من 700 ألف وثيقة سرية تتعلق بالأنشطة العسكرية والدبلوماسية الأميركية، بخاصة في العراق وأفغانستان. وفي حال إدانته يمكن أن يسجن لمدة 175 عاماً.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

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