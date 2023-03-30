الخميس 8 رمضان 1444 ﻫ - 30 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بريطانيا تزيد التمويل المخصص لحماية الجالية اليهودية

منذ 57 دقيقة
علم بريطانيا

علم بريطانيا

A A A
طباعة المقال

أعلنت بريطانيا (الخميس 30-3-2023) زيادة التمويل للأمن في المدارس والمعابد اليهودية للعام المقبل لتمكين تلك المؤسسات من حماية منشآتها بشكل أفضل من الهجمات المعادية للسامية.

وقالت الحكومة إن مبلغ 15 مليون جنيه إسترليني (18.50 مليون دولار) في عامي 2023 و2024، بزيادة مليون جنيه إسترليني عن العام السابق، سيمول أمورا مثل حراس الأمن وكاميرات المراقبة وأنظمة الإنذار للحماية من جرائم الكراهية والسلوك المعادي للمجتمع والإرهاب.

وستترأس سويلا بريفرمان وزيرة الداخلية البريطانية وحدة شرطية جديدة للمجتمع اليهودي، وهي فرقة الجريمة والأمن لتعزيز جهود التصدي للجرائم المعادية للسامية والعنف ضد المجتمعات اليهودية.

وتُظهر إحصاءات حكومية أن ما يقرب من ربع جرائم الكراهية ذات الدوافع الدينية في المملكة المتحدة في العام حتى مارس آذار 2022 كانت ضد اليهود.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

طائرة هليكوبتر من طراز UH-60 بلاك هوك تحلق في مدرسة الهجوم الجوي للجيش الأمريكي في فورت كامبل بولاية كنتاكي
مقتل 9 جنود أمريكيين في تحطم طائرتَي هليكوبتر بكنتاكي
محكمة العدل الدولية
"العدل الدولية" تقضي بعدم اختصاصها بقضية الأصول الإيرانية المجمدة لدى أمريكا
خريطة تونس
قلق في تونس.. اتحاد الفلاحة يتوقع موسم حبوب "كارثيا"

الأكثر قراءة

هزة أرضية
بالصورة.. تحذير من زلزال شديد القوّة قد يضرب هذه المنطقة!
من كواليس تصوير المسلسل الرمضاني الحاج إكسلانس
شتائم وعبارات بذيئة.. فيديو صادم لفنان مصري مشهور خلال التصوير!
الليرة اللبنانية
"صيرفة" على الـ 60 ألف ليرة للقطاع العام