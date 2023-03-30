بريطانيا تزيد التمويل المخصص لحماية الجالية اليهودية

أعلنت بريطانيا (الخميس 30-3-2023) زيادة التمويل للأمن في المدارس والمعابد اليهودية للعام المقبل لتمكين تلك المؤسسات من حماية منشآتها بشكل أفضل من الهجمات المعادية للسامية.

وقالت الحكومة إن مبلغ 15 مليون جنيه إسترليني (18.50 مليون دولار) في عامي 2023 و2024، بزيادة مليون جنيه إسترليني عن العام السابق، سيمول أمورا مثل حراس الأمن وكاميرات المراقبة وأنظمة الإنذار للحماية من جرائم الكراهية والسلوك المعادي للمجتمع والإرهاب.

وستترأس سويلا بريفرمان وزيرة الداخلية البريطانية وحدة شرطية جديدة للمجتمع اليهودي، وهي فرقة الجريمة والأمن لتعزيز جهود التصدي للجرائم المعادية للسامية والعنف ضد المجتمعات اليهودية.

وتُظهر إحصاءات حكومية أن ما يقرب من ربع جرائم الكراهية ذات الدوافع الدينية في المملكة المتحدة في العام حتى مارس آذار 2022 كانت ضد اليهود.