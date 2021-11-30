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بريطانيا تستبعد العودة إلى الإغلاق بسبب متحور كورونا

30 - نوفمبر - 2021
ارتفاع بإصابات كورونا في بريطانيا

كورونا في بريطانيا

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استبعد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، إعادة فرض حالة الغلق التام في البلاد، في أعقاب ظهور متحور جديد من فيروس كورونا.

وقال جونسون في مؤتمر صحفي: “فرض إغلاق كامل كما كان في السابق أمر غير مرجح، لكن الأمور سوف تراجع دائما”.

وأضاف أن أعداد الإصابات بالمتحور الجديد “أوميكرون” متواضعة لكن من المتوقع زيادتها، ومشيرا إلى أن “اللقاحات القوية سوف توفر حماية ضد جميع السلالات إلى درجة ما”، ومشددا على أهمية الحصول على الجرعة المعززة.

دعت منظمة الصحة العالمية، البلدان، اليوم، إلى التحلي بالهدوء واتخاذ إجراءات “عقلانية” للاستجابة لمتغير فيروس كورونا الجديد السريع الانتشار “أوميكرون”.

وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في إفادة: “ندعو جميع الدول الأعضاء إلى اتخاذ إجراءات عقلانية ومتناسبة للحد من المخاطر. يجب أن تكون الاستجابة العالمية هادئة ومنسقة ومتماسكة”.

في نفس السياق، أعلن المركز الأوروبي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، تسجيل 44 إصابة بمتحور “أوميكرون” في 11 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، لكن قال إنها كانت جميعا بلا أعراض أو ذات أعراض خفيفة.

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