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بريطانيا تستبعد نقل مقر سفارتها من تل أبيب إلى القدس

منذ 46 دقيقة
السفارة البريطانية تل أبيب

السفارة البريطانية تل أبيب

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رفضت الحكومة البريطانية الجديدة، (الخميس 3-11-2022)، اقتراحا من رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس بإمكان نقل سفارة المملكة المتحدة في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.

وقالت الناطقة باسم رئيس الوزراء ريشي سوناك للصحافيين “لا توجد خطط لنقل السفارة البريطانية في إسرائيل من تل أبيب”.

وأضافت “لقد نظرنا في هذه المسألة في ظل الإدارة السابقة، ويمكنني أن أؤكد أنه لا توجد خطط لنقلها”.

أثار النظر في نقل السفارة، وهي خطوة أقدم عليها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، قلق الحكومة الفلسطينية والزعماء المسيحيين في القدس.

واعتبرت الخطوة التي أقدم عليها ترامب في العام 2018 مخالفة للإجماع الدولي على الوضع الراهن في القدس التي أعلنت إسرائيل ضمها فيما ينشد الفلسطينيون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم العتيدة.

من جانب آخر، دعت لندن جميع السياسيين في إسرائيل إلى “احترام الأقليات” قبيل صدور النتائج النهائية للانتخابات، فيما يبدو أن بنيامين نتانياهو عائدا إلى السلطة بمساعدة الأحزاب اليمينية المتطرفة.

وقالت الناطقة “ندعو جميع الأطراف الإسرائيلية إلى الامتناع عن اللغة التحريضية وإبداء التسامح والاحترام تجاه الأقليات”.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

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