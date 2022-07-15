بريطانيا تستدعي السفير الروسي بعد وفاة عامل إغاثة بريطاني في أوكرانيا

استدعت وزارة الخارجية البريطانية الجمعة السفير الروسي أندريه كيلين للتعبير عن “القلق الشديد” إزاء تقارير عن وفاة بريطاني يعمل في مجال الإغاثة الإنسانية.

وقالت وزيرة الخارجية ليز تراس في بيان “أنا مصدومة لما سمعته عن تقارير وفاة عامل الإغاثة البريطاني بول يوري خلال وجوده في الحجز لدى مجموعة مدعومة من روسيا في أوكرانيا. لا بد أن تتحمل روسيا المسؤولية الكاملة عن ذلك”.

وكان مسؤول في جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة ذاتيا قد أعلنت الجمعة بوفاة بريطاني احتجزه الانفصاليون الموالون لروسيا في شرق أوكرانيا واتهموه بأنه من المرتزقة.

وأكدت منظمة خيرية بريطانية وفاة بول يوري (45 عاما). وقالت إنه كان يعمل في مجال الإغاثة الإنسانية. ونفت أن تكون له أي خلفية عسكرية.

وقالت شبكة بريسيديوم، وهي مؤسسة خيرية، إن يوري اُعتقل في جنوب شرق أوكرانيا في أواخر أبريل نيسان في أثناء محاولته مساعدة امرأة حصلت على إذن بالسفر إلى بريطانيا على مغادرة الأراضي التي تسيطر عليها روسيا.

وتم توقيفه عند نقطة تفتيش، واحتُجز ووجهت إليه تهمة “القيام بأنشطة مرتزقة” من قبل الانفصاليين في جمهورية دونيتسك الشعبية، وهي كيان انفصالي لا يعترف به سوى روسيا وسوريا وكوريا الشمالية.

وقالت شبكة بريسيديوم إن وزارة الخارجية البريطانية أبلغت أسرة يوري بوفاته.

وأفاد متحدث باسم الوزارة لرويترز بأنها “تسعى بشكل عاجل للحصول على توضيح من الحكومة الروسية بشأن تقارير إعلامية عن وفاة موظف إغاثة بريطاني في أوكرانيا”.

وقالت داريا موروزوفا، الحاصلة على منصب أمينة مظالم حقوق الإنسان في جمهورية دونيتسك الشعبية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن يوري كان يعاني من داء السكري ومشاكل في الجهاز التنفسي والكلى والقلب والأوعية الدموية.

وكان يوري وبريطاني آخر يدعى ديلان هيلي قد اعتقلا عند نقطة تفتيش تسيطر عليها القوات الانفصالية في أواخر أبريل نيسان.