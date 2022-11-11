بريطانيا تستدعي القائم بالأعمال الإيراني بسبب تهديدات لصحفيين

استدعت الخارجية البريطانية القائم بالأعمال الإيراني في البلاد، بعد ما قالت إنه بسبب تهديدات خطيرة ضد صحفيين يعيشون في المملكة.

في التفاصيل، أصدر وزير الخارجية البريطاني “جيمس كليفرلي” تعليماته إلى مكتب التحقيقات بهذا الاستدعاء، علمًا أنه في السنوات الأخيرة، اتصلت شرطة العاصمة البريطانية بعدد من الصحفيين المقيمين في المملكة، وذلك بعدما تلقّت معلومات موثوقة حول وجود تهديدات لحياتهم.

وقال الوزير كليفرلي: “ستواجه المملكة المتحدة دائما تهديدات الدول الأجنبية. لقد تم استدعاء المندوب الإيراني اليوم لتوضيح أننا لا نتسامح مع تهديد الحياة والترهيب من أي نوع تجاه الصحفيين، أو أي فرد يعيش في المملكة المتحدة”.

يشار إلى أن طهران قابلت الاحتجاجات الداخلية الواسعة بحملة اعتقالات شملت موظفين في وسائل الإعلام العاملة في إيران. وتم اعتقال واحتجاز أكثر من 40 صحفياً.

يُذكر أنه بسبب دورهم العنيف في قمع التظاهرات التي انطلقت في إيران منذ وفاة الشابة الكردية “مهسا أميني” في 16 سبتمبر الفائت، أعلنت بريطانيا يوم 10 أكتوبر، فرض عقوبات على مسؤولين أمنيين إيرانيين كبار، وما تسمى بـ”شرطة الأخلاق”.

كما أوضحت أن “الشرطة الدينية” لجأت للتهديد بالاحتجاز والعنف للتحكم فيما ترتديه الإيرانيات وفرض الرقابة على سلوكهن في الأماكن العامة.

كذلك، أعلنت حظر سفر وتجميد أصول قائد قوات الباسيج، غلام رضا سليماني.