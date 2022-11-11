الجمعة 17 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 11 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بريطانيا تستدعي القائم بالأعمال الإيراني بسبب تهديدات لصحفيين

منذ 6 دقائق
بريطانيا

بريطانيا

A A A
طباعة المقال

استدعت الخارجية البريطانية القائم بالأعمال الإيراني في البلاد، بعد ما قالت إنه بسبب تهديدات خطيرة ضد صحفيين يعيشون في المملكة.

في التفاصيل، أصدر وزير الخارجية البريطاني “جيمس كليفرلي” تعليماته إلى مكتب التحقيقات بهذا الاستدعاء، علمًا أنه في السنوات الأخيرة، اتصلت شرطة العاصمة البريطانية بعدد من الصحفيين المقيمين في المملكة، وذلك بعدما تلقّت معلومات موثوقة حول وجود تهديدات لحياتهم.

وقال الوزير كليفرلي: “ستواجه المملكة المتحدة دائما تهديدات الدول الأجنبية. لقد تم استدعاء المندوب الإيراني اليوم لتوضيح أننا لا نتسامح مع تهديد الحياة والترهيب من أي نوع تجاه الصحفيين، أو أي فرد يعيش في المملكة المتحدة”.

يشار إلى أن طهران قابلت الاحتجاجات الداخلية الواسعة بحملة اعتقالات شملت موظفين في وسائل الإعلام العاملة في إيران. وتم اعتقال واحتجاز أكثر من 40 صحفياً.

يُذكر أنه بسبب دورهم العنيف في قمع التظاهرات التي انطلقت في إيران منذ وفاة الشابة الكردية “مهسا أميني” في 16 سبتمبر الفائت، أعلنت بريطانيا يوم 10 أكتوبر، فرض عقوبات على مسؤولين أمنيين إيرانيين كبار، وما تسمى بـ”شرطة الأخلاق”.

كما أوضحت أن “الشرطة الدينية” لجأت للتهديد بالاحتجاز والعنف للتحكم فيما ترتديه الإيرانيات وفرض الرقابة على سلوكهن في الأماكن العامة.

كذلك، أعلنت حظر سفر وتجميد أصول قائد قوات الباسيج، غلام رضا سليماني.

    المزيد من أخبار العالم

    الرئيس الأميركي جو بايدن - رويترز
    بايدن: سياسات جيدة للمناخ هي سياسات جيدة للاقتصاد
    الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي
    بايدن يشيد بمواقف مصر بشأن أوكرانيا وغزة
    الاتحاد الأوروبي
    الاتحاد الأوروبي: محادثات تعويض أضرار تغيّر المناخ غير جاهزة لاتفاق تمويل جديد

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    رئيس مجلس ادارة شركة طيران الشرق الاوسط محمد الحوت
    الحوت يكشف تفاصيل إصابة طائرة برصاصة طائشة أثناء هبوطها في بيروت
    فيراري "شوماخر" تُباع بمبلغ خيالي في مزاد في سويسرا
    مدل إيست
    بالصور: رصاصة في طائرة "الميدل إيست"