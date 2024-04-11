بريطانيا تستعد لمناورات عسكرية في المحيطين الهندي والهادي مع الولايات المتحدة واليابان

قال وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس، أمس الأربعاء 10 نيسان/أبريل 2024، إن بلاده ستشارك في تدريبات عسكرية منتظمة في منطقة المحيطين الهندي والهادي مع الولايات المتحدة واليابان بدءا من عام 2025، وسط تصاعد التوترات في بحر جنوب الصين ومضيق تايوان.

وقال شابس في بيان “إجراء تدريبات مشتركة ينقل رسالة قوية إلى أي أحد يسعى لتقويض النظام الدولي القائم على القواعد، علاقاتنا الدفاعية لا تقيدها المسافات، نحن على استعداد للرد على أي تهديد في جميع أنحاء العالم”.

وستذهب حاملة الطائرات التابعة للبحرية الملكية “إتش إم إس برينس أوف ويلز” إلى المنطقة -حسب وزارة الدفاع- ضمن مجموعة تنفذ عمليات وتدريبات مع الحلفاء تشمل زيارة ميناء باليابان.

وفي وقت سابق أمس، وعد الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ببدء “حقبة جديدة” من التعاون الإستراتيجي المشترك.

وقالت أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة -الاثنين الماضي- إنها تدرس العمل مع اليابان من خلال الاتفاقية الأمنية “أوكوس” التي تضم الدول الثلاث.

كما أعلنت الولايات المتحدة وأستراليا واليابان والفلبين -السبت الماضي- العزم على إجراء أول مناورة عسكرية بحرية وجوية مشتركة في مياه بحر جنوب الصين المتنازع عليه والغني بالموارد، في ما يبدو أنه استعراض للوحدة بمواجهة النفوذ البحري الصيني.

وتصاعدت التوترات الإقليمية بالمنطقة العام الماضي مع تزايد مطالبة بكين بالسيادة على بحر جنوب الصين الذي تطالب به أيضا الفلبين واليابان وتايوان