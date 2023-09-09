بريطانيا تسجل أكثر أيام العام حرارة حتى الآن

قالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في بريطانيا إن، السبت، هو أكثر أيام العام حرارة في البلاد حتى الآن، فيما أظهرت بيانات أولية أن درجات الحرارة بلغت 32.7 درجة مئوية في مطار هيثرو.

وكانت أعلى درجة حرارة شهدتها البلاد هذا العام هي 32.6 درجة مئوية وسجلت يوم الخميس.

وأضاف مكتب الأرصاد الجوية أن اليوم السبت هو أيضا اليوم السادس على التوالي الذي تسجل فيه بريطانيا درجة حرارة تزيد على 30 درجة مئوية وأن ذلك أعلى كثيرا من المتوسط الذي يتم تسجيله في هذا الوقت من العام.

وقال المكتب الأسبوع الماضي إن بريطانيا تشهد ثامن أحر صيف منذ عام 1884.

وفي يوليو تموز 2022، سجلت بريطانيا اليوم الأكثر سخونة على الإطلاق عندما تجاوزت درجات الحرارة عتبة 40 درجة مئوية لأول مرة.