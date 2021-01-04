بريطانيا تسجل رقم قياسي بإصابات كورونا اليومية

رقم قياسي جديد سجلته بريطانيا، الاثنين، في عدد الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأظهرت بيانات رسمية أن بريطانيا سجلت 58784 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، الاثنين، في رقم قياسي، إضافة إلى 407 وفيات إضافية بالمرض.

وكانت بريطانيا قد سجلت الأحد 54990 إصابة و454 حالة وفاة.

بدأت بريطانيا في منتصف شهر ديسمبر الماضي، حملة التلقيح ضد كوفيد-19، بلقاح طورته شركتا فايزر وبيونتك ، لتصبح بذلك أول دولة غربية تبدأ في التطعيم الجماعي للشعب فيما أٌطلق عليه نقطة تحول حاسمة في القضاء على فيروس كورونا.

وبعد اكتشاف السلالة الجديدة لفيروس كورونا وارتفاع حصيلة الإصابات، بدأت بريطانيا، الاثنين، بتلقيح مواطنيها بلقاح أكسفورد-أسترازينيكا المضاد لكوفيد-19، وذلك منذ اعتماده للاستخدام في المملكة المتحدة.

وأصبح رجل مريض بالكلى، يخضع لعمليات غسيل كلى، أول شخص في العالم يحصل على اللقاح الذي ابتكرته جامعة أكسفورد وعملاق الأدوية “أسترازينيكا”.

وكان بريان بينكر، البالغ من العمر 82 عاما، وهو مريض في مستشفى تشرشل يخضع لغسيل الكلى، أول من تلقى اللقاح صباح الاثنين.

وقال بينكر، مدير الصيانة المتقاعد، إنه كان يتطلع إلى قضاء الذكرى الثامنة والأربعين لزواجه مع زوجته شيرلي في فبراير، بحسب ما ذكر موقع “سكاي نيوز”.

أما الشخص الثاني الذي تلقى اللقاح فهو تريفور كوليت، مدرس موسيقى يبلغ من العمر 88 عاما، والثالث هو الأستاذ أندرو بولارد.