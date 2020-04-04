بريطانيا تسجل 708 حالة وفاة جديدة لمصابين بفيروس كورنا

في عدد قياسي جديد، سجّلت بريطانيا في يوم واحد 708 وفيات جديدة لمصابين بفيروس كورنا المستجد، مما يؤكد تسارع تفشي الوباء الذي أودى بحياة 4313 شخصا في البلاد.

وكان قد تم الإعلان، الجمعة، عن 684 وفاة بعدما وصلت الحصيلة إلى 569 وفاة الخميس.

وأحصيت حتى الآن 41903 إصابات رسمياً في البلاد. وكان وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، قد قال، الجمعة، إن الذروة الأكثر فتكا لتفشي فيروس كورونا في بريطانيا يمكن أن تصل يوم عيد الفصح، في أبريل الحالي.

وأضاف وزير الصحة، الذي يقضي عزلا ذاتيًا، بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا لقناة سكاي نيوز البريطانية، “أعتقد أن هذه نتيجة محتملة تمامًا. بالطبع هناك عدم يقين حول ذلك”، “جزء من التحدي المتمثل في التواصل حول هذا المرض واستجابتنا له هو أن هناك الكثير من الأشياء التي لا نعرفها بعد. هذا هو إحداها”.

من جهته، أعلن قصر بكينغهام أن عاهلة بريطانيا، الملكة إليزابيث الثانية، ستتوجه بكلمة استثنائية متلفزة إلى البريطانيين ودول الكومنولث حول الوباء غدا الأحد في رابع كلمة استثنائية لها خلال نحو 70 عاما من تربعها على العرش.

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